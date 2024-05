Hockey pista: Forte dei Marmi pareggia la serie scudetto! Trissino battuto ai supplementari

Dopo i rigori di gara -1, gara -2 delle finali scudetto 2023-2024 della Serie A1 di hockey su pista si risolve ai supplementari, nel duello tra Forte dei Marmi e Trissino.

A spuntarla, con lo score di 4-3, sono stati i toscani, padroni di casa, abili a risolvere la contesa grazie alla zampata di Torner, alla fine doppietta per lui, al termine di una gara pazza.

Nel primo tempo infatti, i veneti sembravano aver messo le mani sulla gara, complice lo 0-2 con cui sono andati al riposo, per effetto delle reti di Malagoli e Cocco. Nella ripresa però, il team fortemarmino si è dimostrato tenace e capace di ribaltare la contesa: gol di Galbas, Torner e Gil, per il momentaneo 3-2, diventato poi 3-3 in seguito alla seconda griffe personale di Cocco.

Overtime: e lì il colpo risolutivo di Torner. Ora la serie scudetto si sistema sull’1-1. Gara -3 in programma sabato 1 giugno alle ore 20:45 ancora a Forte dei Marmi.

PLAYOFF – FINALE SCUDETTO – GARA-2 – Note tecniche

Gara-2 – Martedì 28 maggio – ore 18:30 – PalaForte di Forte dei Marmi (LuccA)

CENTRO PORSCHE FIRENZE VERSILIA HOCKEY FORTE – HOCKEY TRISSINO = 4-3 ai supplementari (0-2, 3-1, 0-0, 1-0) (serie 1-1)

Hockey Trissino: Zampoli, Pinto (C), Gavioli, Cocco, Malagoli – Pinto J (C), Mendez, Piccoli Gio, Piccoli Giu, Sgaria – All. Sousa

Centro Porsche Firenze VH Forte: Gnata, Torner, Compagno, Gil, Cinquini – Galbas, Ipinazar, Rossi, Cinquini, Giovannelli, Taiti – All. Bertolucci

Marcatori: 1t: 8’52” Malagoli (TRI), 12’10” Cocco (rig) (TRI) – 2t: 3’24” Galbas (sup.num) (FDM), 4’44” Torner (FDM), 10’56” Gil (FDM), 14’35” Cocco (TRI) – 2ts: 4’59” Torner (rig) (FDM)

Espulsioni: 2t: 2’17” Garcia R (2′) (TRI), 7’35” Cinquini (2′) (FDM), 13’16” Gil (rosso) (FDM)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Matteo Galoppi di Follonica (GR)

CALENDARIO GENERALE PLAYOFF

Finale Scudetto (al meglio delle cinque gare)

Gara-1: Sabato 25 Maggio ore 20:45 – Hockey Trissino contro Centro Porsche Firenze VH Forte = 6-5 ai rigori

Gara-2: Martedì 28 Maggio ore 18:30 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino = 4-3 ai suppl.

Gara-3 Sabato 1 Giugno ore 20:45 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino (serie 1-1)

Gara-4: Martedì 4 Giugno ore 20:45 – Hockey Trissino contro Centro Porsche Firenze VH Forte

Eventuale Gara-5: Sabato 8 Giugno ore 21:00 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino