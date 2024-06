Hockey pista: Forte dei Marmi campione d’Italia! Battuto Trissino in gara -5 delle finali scudetto

Il Forte dei Marmi è campione della Serie A1 di hockey pista per la stagione 2023-2024. I toscani infatti nella decisiva gara -5 delle finali scudetto hanno nettamente superato con lo score di 4-1 il Trissino al PalaForte.

In una gara equilibrata nel primo tempo, animata dal botta e risposta fra gli ospiti e i padroni di casa sull’asse Mendez-Torner per l’1-1 dell’intervallo, a fare la differenza è stata la ripresa dove gli uomini di Bertolucci hanno innestato il “turbo”.

Galbas ha siglato il punto del 2-1, poi Ipinazar ha messo la griffe sul gol del 3-1 che ha di fatto chiuso la contesa e infine ancora Torner (MVP della partita) ha fissato il risultato conclusivo sul 4-1.

Per Forte dei Marmi arriva così il quinto scudetto della sua storia: la parola “fine” a una stagione che vede i rossoblu tornare campioni d’Italia dopo cinque anni, ossia dalla stagione 2018-2019.

PLAYOFF – FINALE SCUDETTO – GARA-5 – Note tecniche

Gara-5 – Sabato 8 giugno – ore 21:00 – PalaForte di Forte dei Marmi (Lucca)

CENTRO PORSCHE FIRENZE VERSILIA HOCKEY FORTE – HOCKEY TRISSINO = 4-1 (1-1, 3-0) (serie 3-2)

Trissino: Zampoli, Garcia R, Cocco, Mendez, Malagoli – Pinto J (C), Gavioli, Piccoli Gio, Piccoli Giu, Sgaria – All. Costa

Centro Porsche Firenze VH Forte: Gnata (C), Galbas, Ipinazar, Torner, Compagno – Gil, Cinquini, Rossi, Giovannelli, Taiti – All. Bertolucci

Marcatori: 1t: 18’37” Mendez (TRI), 19’30” Torner (FDM) – 2t: 6’53” Galbas (FDM), 23’34” Ipinazar (FDM), 24’38” Torner (FDM)

Espulsioni: 2t: 4’28” Pinto (2′) (TRI), 15’21” Mendez (2′) (TRI)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Joseph Silecchia di Giovinazzo (Bari)

CALENDARIO GENERALE PLAYOFF

Finale Scudetto (al meglio delle cinque gare)

Gara-1: Sabato 25 Maggio ore 20:45 – Hockey Trissino contro Centro Porsche Firenze VH Forte = 6-5 ai rigori

Gara-2: Martedì 28 Maggio ore 18:30 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino = 4-3 ai suppl.

Gara-3: Sabato 1 Giugno ore 20:45 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino = 5-2

Gara-4: Martedì 4 Giugno ore 20:45 – Hockey Trissino contro Centro Porsche Firenze VH Forte = 2-2

Eventuale Gara-5: Sabato 8 Giugno ore 21:00 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino = 4-1 (serie 3-2)