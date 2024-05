Golf: US Women’s Open 2024 al via. Nelly Korda favorita, Lexi Thompson al passo d’addio

Si gioca questa settimana il secondo dei cinque Major della stagione di golf femminile, lo US Women’s Open. Si va a Lancaster, Pennsylvania, all’interno di quel Lancaster Country Club che già aveva ospitato il torneo nel 2015. Sarà una settimana molto particolare per diversi motivi.

Innanzitutto, è arrivata proprio alla vigilia dell’evento la decisione di Lexi Thompson, già campionessa Major 10 anni fa (Chevron Championship, che allora non si chiamava così), di porre fine a 29 anni alla sua parabola agonistica. La nativa di Coral Springs, Florida, ha deciso di mettere come primo interesse la propria salute mentale. Inevitabile il riferimento alla tragica scomparsa di Grayson Murray, che ha lasciato un segno profondo su tutta la comunità del golf.

Edizione numero 79 per la versione femminile dello US Open, con 156 giocatrici al via (nessuna italiana) e la numero 1 al mondo, Nelly Korda, pronta a lanciarsi verso il settimo successo stagionale. Volendo fare un paragone con Scottie Scheffler, parimenti numero 1 al maschile con dominio netto, si può dire che la stagione più eclatante la stia vivendo la venticinquenne di Bradenton.

Per Korda, peraltro, c’è anche un appuntamento con la storia, nel senso che da 11 anni non ci sono vittorie Major consecutive. Allora ci riuscì Inbee Park, con la sudcoreana che portò a casa Chevron Championship (al tempo Kraft Nabisco), LPGA Championship (poi Women’s PGA Championship) e US Open in sequenza. Da allora, peraltro, non solo non ci sono stati più back to back, ma in tre sole altre occasioni si è verificato che una giocatrice vincesse due tornei maggiori nello stesso anno, l’ultima della serie Lilia Vu nel 2023.