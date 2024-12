Golf, Tavatanakit/Knapp conservano la vetta del Grant Thornton Invitational a 18 buche dal termine

I golfisti del PGA Tour e le golfiste dell’LPGA Tour continuano a darsi battaglia in uno dei sempre più frequenti eventi misti che da qualche anno a questa parte animano i circuiti internazionali. Siamo infatti arrivati ad un round dalla conclusione del Grant Thornton Invitational (montepremi 4 milioni di dollari), evento giunto alla sua seconda edizione dopo l’esordio nel 2023 con la vittoria della coppia oceanica composta da Jason Day e Lydia Ko.

Al termine della giornata disputata con la formula del foursomes, con gli atleti che si alternavano durante ogni buca, continuano a guidare la classifica la thailandese Patti Tavatanakit e l’americano Jake Knapp.-6 odierno e -20 complessivo per i battistrada, che conservano due lunghezze di margine su Thitikul (THA)/Kim (KOR), migliori del secondo giro con un superbo -8 di parziale. -17 e terza posizione per il tandem composto da Kupcho (USA)/Bathia (USA).

Sul percorso par 72 del Tiburon Golf Club di Naples (Florida, Stati Uniti d’America) in quarta posizione con -15 troviamo i detentori del trofeo Ko (NZL)/Day (AUS), seguiti ad un colpo di distanza da Lee (USA)/Greyserman (USA), Henderson (CAN)/Conners (CAN) e Boutier (FRA)/Pavon (FRA). -12 ed ottava posizione per Coughlin (USA)/Young (USA) e Corpuz (USA)/Theegala (USA), chiudono infine la top ten al decimo posto con il punteggio di -11 Korda (USA)/Berger (USA) e Stark (USA)/Poston (USA).

Domani spazio all’ultimo e decisivo round che si giocherà seguendo la formula del fourball. Ogni golfista giocherà le sue palle in ogni singola buca, ed il punteggio migliore varrà come punteggio della coppia. Classifica corta, può succedere ancora di tutto.