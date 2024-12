Golf, la coppia Tavatanakit-Knapp in testa al Grant Thornton Invitational. Day e Ko a 4 colpi dalla vetta

Sorpresa al Grant Thornton Invitational. Dopo le prime 18 buche, giocate con formula scramble, è in testa la coppia formata da Tavatanakit e Knapp. Incredibile il loro score, nonostante la modalitá di gioco sia più “facile”, sulle prime nove buche: 9 birdie.

Inseguono, ad appena un colpo di distanza, le coppie formate da Kupcho- Bhatia e i canadesi Henderson e Conners, fermi a -13. Leggermente attardati Lydia Ko e Jason Day, il team di australiani sceso in campo sui fairway del Tiburon Golf Club per difendere il titolo dopo la vittoria dell’anno scorso. I due “aussie” sono fermi a -10 in T6.

Quarta posizione a pari merito dopo la prima giornata di golf per Stark-Poston e per Corpuz l-Theegala.

indietro, invece, Nelly Korda, giocatrice tanto attesa questo week end. Inizialmente appaiata a Tony Finau, è subentrato Daniel Berger per un problema fisico dello statunitense con origini polinesiane. Attualmente i due sono in T8 a -8 con altre 4 coppie: Boutier-Pavon; Coughlin-Young;Vu-List; Thompson-Fowler.

Nella giornata di sabato al Grant Thornton Invitational si giocheranno i foursome, match famosi per essere inseriti nel programma della Ryder Cup. I team dovranno decidere che giocherà il primo colpo alle buche pari e chi a quelle dispari e da quel momento ci si alternerà su una palla sola fino alla fine della buca. Domenica, invece, sarà la volta delle 4 palle “rivisitate: entrambi giocheranno il primo colpo, poi si invertiranno e continueranno la buca con la palla del compagno.