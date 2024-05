Golf: Canadian Open 2024 a Hamilton, Rory McIlroy a caccia del numero 2 mondiale

Va in scena questa settimana il Canadian Open 2024 targato RBC, ultimo capitolo prima dell’accoppiata Memorial-US Open, una delle più impegnative nel golf globale. Nato nel 1904, questo evento ha visto l’anno scorso tornare a trionfare un giocatore di casa, Nick Taylor, ed era un fatto che non accadeva addirittura dal 1904.

Prima di lui, per due volte consecutive aveva vinto Rory McIlroy, dove le consecutive sono in questo caso le edizioni 2019 e 2022, visto che quelle 2020 e 2021 sono saltate per Covid-19. In particolare, nel 2019 il nordirlandese trionfò proprio nella sede di quest’anno, l’Hamilton Golf and Country Club, che per la settima volta ospita l’Open canadese.

Si tratta, in buona sostanza, di un autentico quasi primato, perché con le sette occasioni il club diventa il secondo più frequentemente deputato ad ospitare il Canadian Open. Davanti c’è solo l’irraggiungibile Glen Abbey Golf Course di Oakville, nell’Ontario, sede per 30 volte e quasi ininterrotta dal 1977 al 2018.

Tornando al golf giocato, va rimarcato come McIlroy sia anche il favorito naturale di questa edizione, e non solo per il luogo. La sua forma, infatti, gli ha fruttato un terzo posto al Texas Open e la vittoria al Wells Fargo Championship. Non solo: per lui c’è anche la chance di andare a riprendersi il numero 2 del ranking mondiale (e senza Scottie Scheffler di torno in questo caso).

Altri nomi in predicato di far bene: Sahith Theegala (l’americano è seriamente in corsa per entrare in top ten nell’OWGR), Shane Lowry (l’irlandese è già stato secondo nel 2019 e, in ogni caso, sta attraversando un ottimo momento), Tommy Fleetwood (che perse l’open canadese al playoff un anno fa). Per i padroni di casa torna a difendere il proprio titolo Taylor, accompagnato da varie rilevanti presenze di connazionali: Corey Conners, Taylor Pendrith, Adam Hadwin.

In tv, su Eurosport 2, le dirette sono previste a partire dalle 22:55 nei primi tre giorni e dalle 21:00 per il quarto, ma dipenderà molto dai playoff scudetto del basket. Su eurosport.it e Discovery+, invece, si comincerà alle 21:00 al giovedì e al venerdì, per poi passare alle 20:30 del sabato e alle 19:30 della domenica.