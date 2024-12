Golf, Grant Thornton Invitational al via. Uomini e donne in una 3 giorni spettacolare sui fairway del Tiburon Golf Club

Field stellare, sia maschile che femminile, per quanto riguarda l’ultimo appuntamento dell’anno per il PGA Tour. Sì, perchè il Grant Thornton Invitational è un evento misto tra il maggiore circuito professionistico maschile e il Ladies PGA Tour (LPGA).

I team, 16 per l’esattezza, si affronteranno con una formula particolare sulla lunghezza di 54 buche, ovvero 3 giorni, sul percorso del Tiburon Golf Club di Naples, in Florida. Il venerdì, infatti, le coppie saranno impegnate negli “scramble“, format che prevede il tee shot per entrambi i giocatori che solamente sul secondo colpo andranno a scegliere la palla migliore e rigiocheranno entrambi, ripetendo il processo fino alla fine della buca.

Il sabato, invece, sarà la volta dei classici “foursome“, formula che prevede la decisione (che spetta ai team) su chi giocherà il primo colpo alle buche pari e chi alle buche dispari. Dopodiché si giocherà una palla singola alternandosi fino in buca.

Infine, la domenica, si giocherà una 4 palle leggermente rivisitata. Entrambi i golfisti sono tenuti a “drivare” e da lì ci si scambia la pallina e si continua a giocare con la palla del compagno.

Un torneo complesso, sì, ma che lascia spazio allo spettacolo e soprattutto ad un modo di vedere il golf diverso e più televisivo. Saranno presenti, ovviamente, i campioni in carica australiani Lydia Ko e Jason Day. rivedremo in campo anche Rickie Fowler, Tony Finau, Matt Kuchar e Tom Kim mentre per la parte femminile sarà la volta di Nelly Korda, la già citata Lydia Ko, Lexi Thompson e Celine Boutier.

Questi gli accoppiamenti in campo da venerdì 13 a domenica 15 dicembre:

Lydia Ko Jason Day Brooke Henderson Corey Conners Nelly Korda Tony Finau Lexi Thompson Rickie Fowler Jennifer Kupcho Akshay Bhatia Celine Boutier Matthieu Pavon Mel Reid Cameron Champ Andrea Lee Max Greyserman Jeeno Thitikul Tom Kim Patty Tavatanakit Jake Knapp Megan Khang Matt Kuchar Lilia Vu Luke List Maja Stark J.T. Poston Allisen Corpuz Sahith Theegala Lauren Coughlin Cameron Young Gabriela Ruffels Nick Dunlap

Dopo questa tappa il PGA Tour va in pausa e riprenderà il proprio programma da gennaio, dal 2 al 5, con il The Sentry, un “Signature Event”, alle Hawaii, più precisamente a Kapalua, Maui.