Golf: al via la CJ Cup Byron Nelson 2024. Hoge e Scott tra i favoriti, Jason Day per il bis

Nella storia lunghissima del Byron Nelson, che quest’anno assume il nome di CJ Cup Byron Nelson, sono solo in due ad aver vinto per più di due volte. Uno è Tom Watson, che ci riuscì nel 1975 e poi dal 1978 al 1980, l’altro è Sam Snead, tra i maggiori golfisti del secondo dopoguerra, trionfatore nel 1945, 1957 e 1958. C’è però qualcuno che può e vuole eguagliarli.

Quel qualcuno è Jason Day. L’australiano torna e concorre per piazzare sia il bis del 2022 che, nel complesso, il tris, considerando che a McKinney, sul TPC Craig Ranch, ha portato a casa anche l’evento del 2010. Con un field aperto in particolar modo dal forfait di Will Zalatoris, per lui delle concrete chance possono esserci.

Ma gli avversari li avrà anche in casa, visto che di scena c’è anche il connazionale Adam Scott, vincitore nel 2008 e fin qui protagonista di un valido 2024. I favoriti, ad ogni modo, appaiono anche altri: si va da Tom Hoge, che in questo contesto si trova semplicemente a essere in un’altra dimensione, allo svedese Alex Noren, che qui ha un ruolino di marcia da 21° nel 2021 e 12° nel 2022. Volendo, potrebbe togliere uno dei due numeri e lasciare l’altro da solo: ai posteri l’ardua sentenza. E attenzione anche al tedesco Stephan Jaeger, l’unico in grado di fermare Scottie Scheffler nelle ultime settimane.

Consueta copertura televisiva da parte del trittico Eurosport 2-eurosport.it-Discovery+. Si comincerà dal giovedì alle 22:00, e al venerdì stessa ora di collegamento. Al sabato si partirà dalle 19:00. Differenziazione alla domenica: lo streaming inizierà regolarmente dalle 19:00, la tv intorno alle 20:20 o comunque alla fine dell’ultima di regular season di Serie A di basket.