Golf, Scottie Scheffler vola al comando dell’Hero World Challenge a metà gara

I migliori golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in un0 degli eventi che chiudono il ricchissimo anno solare. Siamo infatti giunti al termine del secondo round dell’Hero World Challenge (montepremi 5 milioni di dollari), evento nato nel 2000 e riservato a soli 20 partecipanti. Entry list aperta al detentore del titolo, ai due più recenti vincitori Major, ai primi 11 golfisti dell’Official World Golf Ranking, ed infine a giocatori scelti dagli sponsor.

Dopo le prime 36 buche guida la classifica Scottie Scheffler. Il numero uno del mondo piazza un super round da -8 issandosi ad un complessivo -13 (131 colpi). Per l’americano due lunghezze di margine sui connazionali Justin Thomas ed Akshay Bathia. Quarta posizione con lo score di -9 per lo statunitense Keegan Bradley, seguito a due colpi di distanza dallo svedese Ludvig Aberg, dal sudcoreano Sungjae Im e dall’austriaco Sepp Straka.

Sul percorso par 72 dell’Albany Golf Course di Albany (New Providence, Bahamas) in ottava piazza con il punteggio di -6 troviamo gli americani Sahith Theegala e Patrick Cantlay. Chiudono infine la top ten con lo score di -5 il sudcoreano Tom Kim, lo scozzese Robert Macintyre e lo statunitense Cameron Young. Quest’ultimo, leader dopo la tornata d’apertura, incappa in un nefasto +3 lasciando per strada 9 posizioni.

Domani spazio all’ultimo e decisivo round con Scottie Scheffler che mira al back-to-back. Il ventottenne di Ridgewood potrà difendere due colpi di vantaggio rispetto ai più immediati inseguitori per coronare uno straordinario 2024. Attenzione però ad un ritrovato Justin Thomas e ad un sempre più convincente Ludvig Aberg.