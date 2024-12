Golf: Cameron Young vola subito in vetta all’Hero World Challenge 2024

Primo giro e prima grande performance per Cameron Young all’Hero World Challenge. Sul par 72 dell’Albany Golf Club, alle Bahamas, il ventisettenne di Scarborough, ancora a secco di vittorie sul PGA Tour, guida con lo score di -8 con otto birdie e senza alcun bogey il torneo che si distingue per il field molto ristretto: venti giocatori.

Alle sue spalle, staccato di due colpi, Justin Thomas, che precede un quintetto di terzi a -5 formato da Scottie Scheffler, Patrick Cantlay, Sahith Theegala, Akshay Bhatia (che non ci si aspettava subito così in ritmo) e dallo svedese Ludvig Aberg. Nessuno gira bogey free, ma per Cantlay c’è l’eagle alla 11.

Ottavi Keegan Bradley, Nick Dunlap, Sam Burns e lo scozzese Robert MacIntyre: per loro score di -4. In particolare, Dunlap si divora la possibilità di essere secondo a fine giro con un doppio bogey alla 18 e MacIntyre va al ritmo di soli birdie.

Alle loro spalle, -3 per Russell Henley, l’austriaco Sepp Straka e il sudcoreano Sungjae Im, dodicesimi. 15° Brian Harman a -2, 16° l’inglese Aaron Rai a -1, 17° Wyndham Clark a +1, 18i il francese Matthieu Pavon e l’altro sudcoreano Tom Kim a +2, 20° l’australiano Jason Day a +3. Im e Kim sono gli altri due autori di eagle, ma il resto del giro non sorride loro. Day rovina un giro da pari con il par con il triplo bogey alla 18.