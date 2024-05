Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda: altimetria, percorso, orari, tv. Ganna favorito nella cronometro

Ci si appresta alla conclusione della seconda settimana del Giro d’Italia 2024, ma questo weekend sarà molto importante per andare a vedere i primi verdetti della Corsa Rosa. Si parte da oggi con la seconda cronometro individuale da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

A differenza della cronometro di Perugia, non ci sono particolari difficoltà altimetriche, per un tracciato di 31,2 km. Prima parte insidiosa e piena di curve all’uscita di Castiglione delle Stiviere, con il primo intermedio posto a Solferino dopo 7,8 km. Secondo rilevamento cronometrico in corrispondenza del passaggio sotto la torre di San Martino dopo qualche piccolo strappetto a Cavriana e Pozzolegno. Poco dopo si arriverà sulla strada panoramica suggestiva che costeggia il Lago di Garda, subito dopo aver passato Sirmione, per procedere in direzione Desenzano.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’Italia va a caccia della quarta vittoria di tappa al Giro: dopo la tripletta di Jonathan Milan ecco che il più atteso è Filippo Ganna che vuole lanciare il suo segnale verso Parigi 2024. Il rivale più accreditato è probabilmente in casa, con Magnus Sheffield che può tenere una media altissima in questa prova contro il tempo. Molto più difficile che Tadej Pogacar possa impensierire l’azzurro in questo genere di prova, ma con la Maglia Rosa non si sa mai. Attenzione alla lotta per la classifica: Geraint Thomas vorrà guadagnare secondi importanti in chiave podio sui vari Ben O’Connor e Daniel Martinez, pensiero simile per il nostro Antonio Tiberi pronto a disputare una gran cronometro per provare a fare la differenza.

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

14a tappa – Sabato 18 maggio

Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda (31,2 km, cronometro individuale)

Orario partenza primo corridore: 13.20

Orario partenza ultimo corridore: 16.35

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.35 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 13.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.05