Dove vedere Jacobs al Roma Sprint Festival: orario esatto e canale tv

Domani, sabato 18 maggio, al Roma Sprint Festival 2024, scenderà in pista Marcell Jacobs, che sarà protagonista sui 100 metri piani maschili che si disputeranno allo Stadio dei Marmi, nella Città Eterna. Il campione olimpico della specialità sarà in gara alle ore 18.50.

Si tratta della seconda uscita individuale di Jacobs, che fece segnare 10″11 all’esordio a Jacksonville, mentre qualche settimana più tardi ai Mondiali delle staffette il velocista azzurro ha poi contribuito alla qualificazione a Parigi 2024 della 4×100 maschile, specialità in cui l’Italia è campionessa olimpica in carica.

A Roma si preannuncia un bel duello con l’altro azzurro Chituru Ali, che ha fatto meglio in stagione rispetto a Jacobs, avendo fatto segnare 10″06 a Dubai: entrambi i velocisti italiani puntano a scendere sotto i 10″ per poter centrare il minimo per disputare le Olimpiadi a livello individuale.

CALENDARIO MARCELL JACOBS ROMA SPRINT FESTIVAL 2024

Sabato 18 maggio

18.50 100 metri piani maschili – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARCELL JACOBS ROMA SPRINT FESTIVAL 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.