Nuoto, Alessandro Miressi approda in finale nei 100 stile libero. Eliminato Deplano

Il riscatto che serviva. Alessandro Miressi andava in cerca di risposte nelle semifinali dei 100 stile libero maschile nella seconda giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nella piscina della Duna Arena di Budapest (Ungheria) l’atleta piemontese andava in caccia di un crono da sotto i 46″ e così è stato in una heat super veloce che di fatto ha qualificato praticamente tutti i suoi partecipanti all’atto conclusivo.

Miressi, infatti, si è classificato quinto e nei fatti ha pagato un primo 25 metri davvero troppo lento, perdendo solo nei primi 12″ di gara tre decimi dai migliori. Su una distanza così breve, un distacco del genere è difficilmente colmabile. Ci ha messo quello che aveva l’allievo di Antonio Satta e la seconda parte della prova è stata buona.

Sì, perché il 45.69 è di più di un secondo migliore del crono di stamane, in cui era stato molto sottotono. Un tempo, tra l’altro, non così distante dal suo record italiano di 45.51, realizzato l’anno scorso negli Europei di Otopeni. Certo, per dare la caccia alle medaglie bisognerà curare soprattutto i primi 25 metri come si è detto.

Il migliore, come nelle batterie del mattino è stato il britannico delle Isole Cayman, Jordan Crooks, che ha stampato un tempo da 45.22 a precedere l’americano Jack Alexy (45.29) e il russo Egor Kornev (45.52). Quarto nell’overall ha terminato il francese Maxime Grousset (45.59). Come si può notare da questi tempi sono tutti vicini. Niente da fare per Leonardo Deplano che, ripescato per queste semifinali dopo la brutta prova del mattino, ha toccato la piastra in 46.29 (11°)