Atletica, Marcell Jacobs vs Chituru Ali: il Campione Olimpico sfida lo sprinter emergente, duello rovente a Roma

Marcell Jacobs tornerà in pista sabato 18 maggio (ore 18.55) allo Stadio dei Marmi e sarà la grande stella del Roma Sprint Festival. Il Campione Olimpico dei 100 metri si cimenterà nella distanza prediletta e sarà protagonista della sua seconda prova stagionale a livello individuale, dopo essersi espresso in 10.11 qualche settimana fa a Jacksonville. Il velocista lombardo non era uscito brillantemente dai blocchi di partenza in occasione della gara negli USA, ma poi aveva convinto sul lanciato.

Successivamente l’azzurro, che sembra essere in crescita di forma, aveva preso parte alle World Relays, contribuendo alla qualificazione della 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024. C’è grande attesa per vedere all’opera il Messia dell’atletica tricolore, che cercherà di abbassare il tempo e di avvicinare i dieci secondi netti (crono minimo richiesto per l’ammissione diretta ai Giochi), ma al netto della prestazione cronometrica sarà importante vedere i progressi dal punto di vista tecnico e i margini in vista dei prossimi appuntamenti.

Marcell Jacobs, che tornerà poi in gara il 28 maggio a Ostrava (nel World Continental Tour Gold, in Repubblica Ceca ci sarà anche Gianmarco Tamberi) e il 30 maggio a Oslo (in Diamond League, contro Fred Kerley), sarà chiamato a una sfida rovente con Chituru Ali. Lo sprinter comasco è in grandissima forma, ha stampato un eccellente 10.06 a Dubai un paio di settimane fa e ora cercherà un nuovo colpaccio contro il Campione Olimpico. Si preannuncia un testa a testa imperdibile, piatto prelibatissimo dell’atletica italiana in fermento.