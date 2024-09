Atletica, gli italiani piazzati meglio nei ranking mondiali stagionali: spicca Tamberi, sul podio anche Fabbri e Stano

La lunga stagione dell’atletica in pista si è ormai conclusa, almeno per quanto riguarda gli eventi internazionali di alto profilo, quindi sono ormai quasi definitivi i ranking mondiali del 2024. I grandi progressi del movimento azzurro si riflettono anche in queste classifiche, con la bellezza di nove atleti italiani che occupano un posto nella top10 delle rispettive specialità olimpiche individuali.

Spicca su tutti Gianmarco Tamberi, autore della migliore prestazione mondiale dell’anno nel salto in alto con il 2.37 della finale europea a Roma, ma si attestano brillantemente sul podio anche Leonardo Fabbri nel getto del peso (2° con 22.98 metri, alle spalle di Joe Kovacs) e Massimo Stano nella 20 km di marcia (3° con 1:17.26 a Taicang il 3 marzo).

Posizioni di primo piano in campo maschile anche per i bronzi olimpici Mattia Furlani (8.38) e Andy Diaz (17.64), entrambi al quarto posto nel lungo e nel triplo, ma anche per Lorenzo Simonelli 5° nei 110 ostacoli con il formidabile 13.05 degli Europei. Si inseriscono nella top10 anche Marcell Jacobs, 7° sui 100 metri con il 9.85 della finale olimpica, e Alessandro Sibilio, 8° nei 400 ostacoli (47.50). Da segnalare infine sul fronte femminile la quinta piazza di Larissa Iapichino con 6.94 nel salto in lungo.