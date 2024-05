Canottaggio, Oppo-Soares e Rambaldi-Sartori approdano in finale nella tappa di Coppa del Mondo di Lucerna

A Lucerna, in Svizzera, prosegue la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di canottaggio: tra semifinali e ripescaggi due equipaggi dell’Italia approdano alle Finali A di domani, mentre altri tre affronteranno le Finali B. Nelle specialità non olimpiche c’è il terzo posto per il singolo pesi leggeri maschile, infine nelle specialità non paralimpiche del para-rowing arrivano un primo ed un terzo posto nel singolo PR2 maschile.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Gabriel Soares vincono la seconda semifinale in 6.18.71 e vanno in Finale A con il terzo crono complessivo, alle spalle di Svizzera (6.14.53) ed Irlanda (6.15.96), rispettivamente prima e seconda nella prima semifinale. Nel doppio senior maschile Luca Rambaldi e Matteo Sartori vincono l’unico ripescaggio in 6.20.93 e volano in Finale A.

Nella seconda semifinale del doppio senior femminile Italia 1 di Clara Guerra e Stefania Gobbi è quarta in 7.01.20, mentre Italia 2 di Stefania Buttignon e Silvia Crosio è sesta in 7.05.95, e così entrambi gli equipaggi azzurri vanno in Finale B. Nel due senza senior maschile Italia 2 di Luca Vicino e Marco Vicino è sesta nella prima semifinale in 6.55.90 e va in Finale B.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri maschile affermazione di Hin Chun Chiu (Hong Kong 1) in 7.03.24, il quale precede Baptiste Savaete (Francia), secondo in 7.05.88, e Patrick Rocek (Italia), che sale sul gradino più basso del podio in 7.06.05. Quarto Marlon Colpaert (Belgio) in 7.09.59, quinto Zachary Heese (Stati Uniti) in 7.10.48, sesto Arno Gaus (Germania) in 7.11.74.

Nel singolo pesi leggeri femminile vittoria di Siobhan McCrohan (Irlanda) in 7:36.27, davanti a Sophia Luwis (Stati Uniti 1), seconda in 7:40.35, e ad Olivia Bates (Gran Bretagna), terza in 7:43.65. Seguono Aurelie Morizot (Francia), quarta in 7:43.76, Audrianna Boersen (Stati Uniti 2), quinta in 7:45.03, e Kenia Lechuga (Messico), sesta in 7:53.46.

PARA-ROWING

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Nella finale del singolo PR2 maschile vittoria netta di Daniele Stefanoni (Italia 1) in 8.51.20, davanti a Tiarnan O’Donnell (Irlanda 1), secondo in 8.57.09, ed a Gian Filippo Mirabile (Italia 2), terzo in 9.01.11. Giù dal podio Steven McGowan (Irlanda 2), quarto in 9.06.71, Miguel Nieto Carpio (Messico), quinto in 9.08.53, ed Artem Vikhliaev (Ucraina 2), sesto in 9.29.48.

Nella finale del singolo PR2 femminile l’ucraina Svitlana Bohuslavska vince in 10:05.61 davanti alla messicana Angeles Gutierrez, seconda in 11:16.53. Nel due senza PR3 maschile l’Ucraina di Ivan Kupriichuk e Stanislav Samoliuk si impone in 7:17.73, precedendo l’Australia di Nicholas Bartlett e Tobiah Goffsassen, seconda in 7:34.27.