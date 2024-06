Canottaggio, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: presenti 7 azzurri del para rowing

L’Italia del canottaggio continuerà a prepararsi alle Olimpiadi senza partecipare ad altre occasioni di confronto con la concorrenza in campo internazionale: al via della terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024, in programma a Poznan, in Polonia, dal 14 al 16 giugno, infatti, saranno presenti soltanto le due imbarcazioni azzurre del para rowing qualificate per le Paralimpiadi.

Sono 7 i convocati dell’Italia, compresa la riserva del quattro con PR3 misto Luca Conti (CR Lago di Pusiano), mentre la formazione titolare sarà composta da Carolina Foresti (RYCC Savoia), Marco Frank (VVF Ravalico), Greta Elizabeth Muti (SC Olona) e Tommaso Schettino (CC Aniene), con Enrico D’Aniello (Fiamme Oro) al timone.

L’altra specialità in cui l’Italia si è qualificata per le Paralimpiadi di Parigi 2024 è il singolo PR1 maschile, che vedrà al via Giacomo Perini (CC Aniene). Per quanto riguarda gli equipaggi che saranno invece in gara alle Olimpiadi, proseguirà il lavoro senza ulteriori gare fino ai Giochi.

I CONVOCATI DELL’ITALIA DEL PARA ROWING

Luca Conti (CR Lago di Pusiano), Enrico D’Aniello (Fiamme Oro), Carolina Foresti (RYCC Savoia), Marco Frank (VVF Ravalico), Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Giacomo Perini, Tommaso Schettino (CC Aniene).