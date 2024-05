Canottaggio, Italia fortemente sottotono nelle prime batterie di Coppa del Mondo a Lucerna

A Lucerna, in Svizzera, si è aperta la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di canottaggio: nella prima sessione di batterie e preliminary race dei dieci equipaggi azzurri impegnati due vanno direttamente in finale, mentre tre guadagnano le semifinali ed uno i quarti di finale, infine in quattro disputeranno i ripescaggi.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nella preliminary race del quattro di coppia senior maschile l’Italia di Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili non forza e chiude al sesto posto in 6.02.14, andando in finale alle spalle dei Paesi Bassi, che vincono in 5.46.13, della Polonia, seconda in 5.47.26, della Gran Bretagna, terza in 5.53.77, della Germania, quarta in 5.55.29, e della Svizzera, quinta in 5.57.21.

Nel doppio pesi leggeri maschile vola in semifinale l’Italia di Stefano Oppo e Gabriel Soares, che domina la seconda batteria in 6.31.28, terzo crono assoluto alle spalle di quelli di Svizzera, prima nella prima serie in 6.25.31, ed Irlanda, vittoriosa nella terza batteria in 6.28.63.

Nel doppio senior femminile approdano in semifinale sia Italia 2 di Stefania Buttignon e Silvia Crosio, terze nella prima serie in 6.59.81, sia Italia 1 di Clara Guerra e Stefania Gobbi, terze nella seconda batteria in 7.01.02.

Nel singolo senior maschile l’azzurro Niels Alexander Torre va ai quarti dopo aver chiuso al secondo posto in 7.03.54 la seconda serie, mentre nel doppio senior maschile dovrà disputare i ripescaggi l’Italia di Luca Rambaldi e Matteo Sartori, terza in 6.28.71 nella prima batteria.

Nel due senza senior maschile dovranno affrontare i ripescaggi sia Italia 1 di Davide Comini e Giovanni Codato, quarti nella prima serie in 6:46.99, sia Italia 2 di Luca Vicino e Marco Vicino, quinti nella terza batteria in 6.59.16.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri maschile è costretto a passare attraverso i ripescaggi l’azzurro Patrick Rocek, quarto nella prima batteria in 7.22.26.

PARA-ROWING

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel singolo PR1 maschile approda direttamente in finale Giacomo Perini, che domina la seconda batteria in 9.31.17, facendo segnare il terzo crono complessivo alle spalle di Ucraina (9.08.66) ed Australia (9.29.79), rispettivamente prima e seconda nella prima serie.