Canottaggio, Coppa del Mondo Poznan 2024: disputate le finali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche

Si sono disputate a Poznan, in Polonia, le prime finali della terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024 di canottaggio: in acqua le specialità non olimpiche e quelle non paralimpiche del para rowing. Non c’erano imbarcazioni azzurre al via quest’oggi.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri maschile affermazione dell’elvetico Jan Schaeuble in 7:26.67, davanti a Germania 1 di Jonathan Rommelmann, secondo in 7:35.58, ed all’austriaco Lukas Reim, terzo in 7:37.63. Ai piedi del podio lo statunitense Samuel Melvin, quarto in 7:39.05, davanti a Germania 2 di Finn Wolter, quinto in 7:41.70, mentre termina sesto il transalpino Baptiste Savaete in 7:43.67.

Nel singolo pesi leggeri femminile successo della transalpina Aurelie Morizot in 8:17.86, la quale precede Stati Uniti 1 di Audrianna Boersen, seconda in 8:21.73, e la messicana Kenia Lechuga, terza in 8:22.72. Quarta posizione per Stati Uniti 2 di Mary Jones in 8:23.52, quinto posto per la norvegese Maia Emilie Lund in 8:32.86, sesta piazza per l’austriaca Lara Tiefenthaler in 8:35.24.

PARA ROWING

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Nel singolo PR2 maschile si impone il neerlandese Marinus De Koning, primo in 9:40.41, davanti ad Irlanda 2 di Tiarnan O’Donnell, secondo in 9:45.50, ed al tedesco Paul Umbach, terzo in 9:53.85. Quarta piazza per Irlanda 1 di Steven McGowan in 9:54.38, quinta posizione per il messicano Miguel Nieto Carpio in 10:01.70, non partito il lettone Krists Mickevics.

Nel singolo PR2 femminile la tedesca Jasmina Bier vince in 9:57.84, precedendo la messicana Angeles Gutierrez, seconda in 12:36.75.