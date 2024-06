Canottaggio, Oppo e Soares vincono la classifica di Coppa del Mondo! Giacomo Perini secondo nella tappa di Poznan

Si chiude la terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024 di canottaggio e paracanottaggio, andata in scena a Poznan, in Polonia: l’Italia, presente solo nel paracanottaggio con i due equipaggi qualificati alle Paralimpiadi di Parigi 2024, porta comunque a casa la vittoria nella classifica di specialità del doppio pesi leggeri con Gabriel Soares (Marina Militare) e Stefano Oppo (Carabinieri).

Nelle finali odierne l’Italia coglie la seconda posizione nella finale del singolo PR1 maschile con Giacomo Perini (CC Aniene), il quale ottiene la piazza d’onore in 9:22.57, chiudendo alle spalle di Gran Bretagna 1 di Benjamin Pritchard, vittorioso in 9:16.01, mentre completa il podio l’australiano Erik Horrie, terzo in 9:28.36.

Sesta piazza, invece, per il quattro con PR3 misto di Carolina Foresti (RYCC Savoia), Tommaso Schettino (CC Aniene), Greta Elizabeth Muti (SC Olona) e Marco Frank (VVF Ravalico), con Enrico D’Aniello (Fiamme Oro) al timone: gli azzurri completano le proprie fatiche in 7:29.28 nella gara vinta dalla Gran Bretagna, prima in 7:05.05, davanti agli Stati Uniti, secondi in 7:11.34, ed alla Francia, terza in 7:14.99.