Canoa slalom, Paolo Ceccon approda in finale nella canadese agli Europei! Fuori Colazingari ed Ivaldi

Italia ancora una volta protagonista agli Europei senior 2024 di canoa slalom, in corso a Tacen (Lubiana), in Slovenia: nelle qualificazioni della canadese monoposto maschile Paolo Ceccon stacca il pass per l’ultimo atto, mentre restano fuori Roberto Colazingari e Raffaello Ivaldi.

Nell’unica sessione di qualificazioni il migliore risulta essere lo sloveno Benjamin Savsek, in testa con il percorso netto in 89.50. Deve ringraziare le nuove regole della Federazione Europea, che ampliano l’ultimo atto da 10 a 12 atleti, invece, Paolo Ceccon (CS Carabinieri), 11° con un percorso netto in 95.46, a 5.96.

Restano fuori dall’ultimo atto, invece, Roberto Colazingari (CS Carabinieri), gravato di 2 penalità per un tocco di palina alla porta 11 e 22° con il tempo di 99.60, a 10.10, e Raffaello Ivaldi (Marina Militare), tradito dal salto della porta 19, con conseguenti 50 penalità ed il crono di 144.30, a 54.80, che lo relega in 34ma posizione.