Canoa slalom, nel C1 Martino Barzon è sesto nella Finale di Coppa del Mondo a La Seu

Continua a La Seu d’Urgell, in Spagna, la Finale della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom: nella terza giornata di gare spazio esclusivamente alle semifinali ed alle finali della canadese. In casa Italia arriva un ottimo sesto posto per Martino Barzon.

Nella canadese maschile il successo va all’iberico Miquel Trave, primo, nonostante 2 penalità, in 93.51, davanti al britannico Ryan Westley, secondo in 94.16, a 0.65 (percorso netto), ed allo slovacco Michal Martikan, terzo in 95.89, a 2.38 (percorso netto). Ottima sesta posizione per Martino Barzon (Aeronautica Militare) in 97.92, a 4.41 (2 penalità).

Escono invece in semifinale (10 pass per l’ultimo atto) sia Paolo Ceccon (Carabinieri), 17° in 104.31 (4 penalità), sia Marino Spagnol (CC Sacile), 28° in 157.09 (54 penalità). Nella classifica generale di Coppa del Mondo trionfa lo slovacco Matej Benus, oggi quarto, con 257 punti.

Nella canadese femminile, si registra l’affermazione dell’australiana Jessica Fox, la quale vince con un percorso netto in 104.30 e beffa la ceca Gabriela Satkova, seconda in 104.41, battuta per 0.11 (percorso netto), mentre completa il podio la britannica Kimberley Woods, terza in 106.38, a 2.08 (percorso netto).

Non superano la semifinale, invece, le due azzurre al via (10 pass in palio): Marta Bertoncelli (Carabinieri) si piazza 16ma in 118.52 (8 penalità), mentre Elena Borghi giunge 18ma in 119.63 (6 penalità). La classifica finale di Coppa del Mondo premia proprio l’australiana Jessica Fox, dominatrice assoluta con 295 punti.