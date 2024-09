Canoa slalom, Stefanie Horn chiude la propria stagione internazionale con la vittoria in Coppa del Mondo ad Ivrea

Doppio podio azzurro nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom, andata in scena ad Ivrea (Torino), nella quale sia Stefanie Horn, vittoriosa nel K1, che Raffaello Ivaldi, terzo nel C1, hanno chiuso la stagione internazionale con una grande prestazione nella gara di casa.

I due, infatti, non prenderanno parte alla Finale di Coppa, che si svolgerà nel prossimo fine settimana, da giovedì 19 a domenica 22 settembre, a La Seu d’Urgell, in Spagna: tra coloro che hanno chiuso la stagione va sottolineata l’ottima prestazione di Francesca Malaguti, vicina alla finale nel K1, dove si è classificata 12ma.

Un salto di porta, come già accaduto nella tappa di Augusta, ha tolto il successo al campione olimpico di Parigi 2024, Giovanni De Gennaro, ottavo, il quale, però, avrà occasione di riscatto a La Seu, assieme a Xabier Ferrazzi e Michele Giuseppe Pistoni: tutti e tre, inoltre, prenderanno parte anche alla gara di kayak cross.

In questa specialità resteranno a casa, dunque, sia Zeno Ivaldi, che Tommaso Panico, con il primo fuori in batteria ed il secondo ai time trial ad Ivrea, mentre è andata decisamente meglio in campo femminile, con tre azzurre ai quarti e Chiara Sabattini capace di spingersi fino alle semifinali ed al sesto posto assoluto.

Sia Sabattini che Horn, però, non saranno al via in Spagna, dove avrà un doppio impegno Agata Spagnol, la quale ad Ivrea si è fermata in semifinale nel K1 (29ma) ed ai quarti nel kayak cross (11ma). Con lei a La Seu nel K1 spazio a Lucia Gabriella Pistoni e Caterina Pignat.

Nella canadese maschile, oltre al terzo posto di Ivaldi c’è stata la magnifica quarta piazza di Elio Maiutto, ma anche lui non sarà protagonista a La Seu, dove sarà però presente Marino Spagnol, 15° ad Ivrea dopo l’eliminazione in semifinale: con lui in Spagna saranno al via Paolo Ceccon e Martino Barzon.

Nella canadese femminile confermate per la Finale due delle tre azzurre viste all’opera ad Ivrea, tutte eliminate in semifinale a causa di uno o due salti di porta: ci saranno Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, mentre resterà a casa Elena Micozzi.