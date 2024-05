Canoa slalom, Elena Borghi in finale nella canadese agli Europei! Fuori Bertoncelli e Micozzi

Elena Borghi tiene alto il vessillo della canadese monoposto femminile italiana e stacca il pass per la finale individuale agli Europei senior 2024 di Tacen (Lubiana), in Slovenia: nell’ultimo atto sarà l’unica azzurra al via, dato che sono state eliminate, invece, nell’unico turno di qualificazione, Marta Bertoncelli ed Elena Micozzi.

Nella finale a 12 (secondo le nuove direttive della Federazione Europea) l’ultima a partire sarà la transalpina Angele Hug, che chiude in testa le qualificazioni con un percorso netto in 106.17. Sarà della partita, come detto, Elena Borghi (Carabinieri), che nonostante un tocco di palina alla porta in risalita 13, con conseguenti 2 penalità, si classifica sesta in 111.78, a 5.61.

Vengono eliminate, invece, le altre due azzurre in gara: Marta Bertoncelli (Carabinieri) si ferma a mezzo secondo dall’ultimo tempo utile per l’ingresso in finale e chiude 15ma in 113.29, a 7.12, nonostante un percorso netto, più attardata Elena Micozzi (Marina Militare), gravata di 4 penalità per due tocchi di palina alle porte 4 e 15, che si classifica 26ma in 118.52, a 12.35.