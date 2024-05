Calendario Preolimpico lotta 2024 oggi in tv: orari 12 maggio, programma, streaming, italiani in gara

L’Italia della lotta ha centrato ieri il primo pass per Parigi 2024: nel torneo su base mondiale di qualificazione olimpica, in corso ad Istanbul, in Turchia, a spezzare l’incantesimo è stata Aurora Russo nei -57 kg della femminile.

Oggi gli ultimi due azzurri saranno impegnati nei ripescaggi dello stile libero per provare a centrare a loro volta l’obiettivo dei Giochi. Saranno in palio oggi le ultime 6 carte olimpiche non nominali e l’Italia sarà rappresentata in due categorie di peso, da Aron Caneva nei -86 kg e da Benjamin Konrad Honis nei -97 kg.

Di seguito il programma completo della quarta ed ultima giornata del torneo mondiale di qualificazione olimpica con l’indicazione degli orari italiani delle competizioni. Le gare non saranno fruibili in diretta tv, ma saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su UWW+.

CALENDARIO PREOLIMPICO MONDIALE LOTTA 2024 OGGI

Domenica 12 maggio

14.00-15.30 Ripescaggi stile libero 57-65-74-86-97-125 kg (Aron Caneva, Benjamin Konrad Honis)

15.45-16.45 Finali 3° posto stile libero 57-65-74-86-97-125 kg

17.00-18.00 Spareggi 3° posto pass olimpico stile libero 57-65-74-86-97-125 kg

PROGRAMMA PREOLIMPICO MONDIALE LOTTA 2024 OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su UWW+.