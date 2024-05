Lotta, assegnati gli ultimi sei pass non nominali nello stile libero al Preolimpico mondiale di Istanbul

Si chiude il torneo di qualificazione olimpica su base mondiale di lotta, andato in scena ad Istanbul, in Turchia: assegnati gli ultimi sei pass non nominali per Parigi 2024 dello stile libero negli spareggi di ciascuna di categoria di peso tra i due atleti che avevano chiuso la rassegna al terzo posto.

Nei -57 kg il posto nazione va alla Cina, grazie al successo del numero 1 del seeding, il cinese Wanhao Zou, che supera ai punti per 5-1 l’ucraino Andrii Yatsenko. Nei -65 kg pass non nominale agli Stati Uniti, grazie a Zain Allen Retherford, il quale batte l’atleta individuale neutrale Niurgun Skriabin ai punti per 7-0.

Nei -74 kg fa festa l’Albania in virtù della vittoria del naturalizzato Chermen Valiev, che regola ai punti per 4-2 il padrone di casa turco Soner Demirtas, numero 3 del tabellone. Nei -86 kg il pass viene conquistato dalla Georgia con Vladimeri Gamkrelidze, che batte ai punti per 8-2 l’ucraino Vasyl Mykhailov.

Nei -97 kg altro pass per la Cina, grazie ad Awusayiman Habila, che supera ai punti per 2-1 l’uzbeko Magomed Ibragimov. Nei -125 kg posto nazione per l’Ungheria, grazie alla vittoria del numero 1 del tabellone, Daniel Ligeti, che vince per schienamento dopo 4’21”, con lo score già sul 5-0, contro il venezuelano José Daniel Diaz Robertti.