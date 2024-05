Lotta, svanisce il sogno olimpico anche per Aron Caneva e Benjamin Konrad Honis

L’Italia chiude il torneo di qualificazione olimpica su base mondiale di lotta con un solo pass non nominale, quello di Aurora Russo nei -57 kg della femminile: nell’ultima giornata della manifestazione in corso ad Istanbul, in Turchia, dedicata a ripescaggi, finali 3°-5° posto e spareggi olimpici dello stile libero, Aron Caneva nei -86 kg e Benjamin Konrad Honis nei -97 kg non riescono a centrare l’ultimo posto nazione a disposizione in ciascuna categoria di peso.

Nei -97 kg Benjamin Konrad Honis supera nel turno di ripescaggio il turkmeno Shatlyk Hemelyayev, battuto per superiorità tecnica in 3’39” sull’11-0, ma nella finale per il 3°-5° posto viene poi fermato dal cinese Awusayiman

Habila, che a sua volta vince per superiorità tecnica sull’11-0 dopo 5’59”.

Nei -86 kg Aron Caneva, invece, si ferma al turno di ripescaggio, nel quale cede il passo al moldavo Georgy Rubaev, capace di imporsi ai punti per 7-2. Neppure il moldavo, però, andrà ai Giochi: nella finale per il 3°-5° posto viene infatti sconfitto dal georgiano Vladimeri Gamkrelidze.