Aurora Russo, beati 20 anni! Salva la lotta italiana e si qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024!

La lotta femminile italiana torna alle Olimpiadi dopo 20 anni! Ad Atene 2004 le prime azzurre a qualificarsi per i Giochi furono Diletta Giampiccolo e Katarzyna Juszczak, a Parigi 2024 la terza rappresentante del Bel Paese nella storia a riuscire nell’impresa è Aurora Russo, campionessa del mondo U20 2023 nei -59 kg, e già campionessa europea nella medesima categoria d’età, che ottiene il pass non nominale al torneo di qualificazione su base mondiale in corso ad Istanbul, in Turchia.

Nello spareggio olimpico dei -57 kg l’azzurra conquista il pass approfittando della squalifica dell’ucraina Alina Hrushyna Akobia, che accumula tre sanzioni nel corso dell’incontro: il match, inizialmente terminato sul 4-3 per l’ucraina, ha una coda per il challenge richiesto dall’angolo italiano. Gli arbitri rivedendo l’azione ravvisano la terza scorrettezza della sfida per l’ucraina e ne decretano la squalifica, con automatica vittoria dell’azzurra.

Sempre nello spareggio per il passo olimpico, poco prima non era riuscita nella medesima impresa, invece, nei -50 kg Emanuela Liuzzi che si era dovuta arrendere all’azera Mariya Stadnik, testa di serie numero 1, che si era imposta per superiorità tecnica sul 10-0 dopo 1’47”.

Nei -53 kg pass olimpico per la Turchia grazie a Zeynep Yetgil, che liquida l’uzbeka Shokhida Akhmedova, imponendosi per superiorità tecnica in 2’58” sul 10-0. Nei -62 kg carta olimpica per l’atleta individuale neutrale Veranika Ivanova, la quale impiega 1’20” per avere ragione per superiorità tecnica per 10-0 della svedese Johanna Lindborg.

Nei -68 kg va a Parigi 2024 il Canada, grazie a Linda Morais, che supera ai punti per 4-3 la romena Alexandra Nicoleta Anghel. Nei -76 kg centra l’obiettivo la Mongolia, in virtù del successo ai punti per 7-4 di Davaanasan Enkh Amar ai danni della transalpina Pauline Denise Lecarpentier.