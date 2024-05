Calendario Mondiali judo 2024 oggi: orari 23 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 23 maggio, quinta giornata dei Mondiali 2024 di judo. Sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) saranno di scena i cosiddetti “pesi massimi” e quindi tecnica e potenza la faranno da padrone nei match in programma. Saranno tre, quindi, le categorie individuali di peso previste: -100 e +100 kg maschile; +78 kg femminile.

A tenere alto il vessillo italico saranno Gennaro Pirelli nei -100 kg e Asya Tavano nei +78 kg. Il napoletano, reduce dal terzo posto degli Europei 2024, andrà in cerca di un bel risultato in questa rassegna iridata per continuare la sua scalata nel ranking e proiettarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel modo migliore. Le qualità non mancano, ma servirà esprimere continuità.

Per quanto riguarda Tavano, la vittoria nel Grand Slam di Dushanbe ha dato sicuramente fiducia e in un contesto così prestigioso si andrà a caccia di una conferma anche per testarsi in vista dell’obiettivo più importante, ovvero della competizione a Cinque Cerchi di quest’estate. Asya ha tutte le possibilità per emergere e dovrà dimostrarlo.

Tutti i combattimenti delle eliminatorie mattutine della quinta giornata dei Mondiali di Abu Dhabi saranno visibili diretta streaming su Judo TV, eurosport.it e Discovery+, mentre il Final Block verrà trasmesso anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2024 OGGI

Giovedì 23 maggio

Ore 10.00 Eliminatorie +78 kg femminili, -100 kg e +100 kg maschili ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

Ore 16.00 Final Block +78 kg femminili, -100 kg e +100 kg maschili ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Final Block su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV, eurosport.it e Discovery+; Final Block su Judo TV, SkyGo, NOW, Eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2024: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Gennaro Pirelli nei -100 kg e Asya Tavano nei +78 kg.