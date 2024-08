LIVE Judo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia sogna il podio nella gara a squadre mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava giornata del judo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ultimo appuntamento alla “Champ-de-Mars Arena” per gli specialisti dell’antica arte marziale giapponese. Quest’oggi andrà in scena uno degli eventi più interessanti del programma del judo, la gara a squadre mista. Si prospetta una giornata lunghissima per gli atleti, i quali saranno chiamati a combattere già dalle 8.00.

La gara a squadre mista è entrata nel programma dei Giochi nell’ultima edizione di Tokyo. Ogni match prevede un massimo di sei incontri, suddivisi nelle seguenti categorie di peso: +90 kg maschili, -57 kg femminili, -73 kg maschili, -70 kg femminili, -90 kg uomini e +70 kg donne. Ogni vittoria dà un punto: in caso di arrivo in parità al termine della serie di incontri, si svolgerà uno scontro decisivo in una delle sei categorie suddette. Saranno in totale 19 le nazioni al via della competizione odierna.

L’Italia parte con l’obiettivo di lottare per salire sul podio. Il compito sarà tutt’altro che facile: la formazione azzurra sarà una delle poche a disputare un incontro preliminare con l’Ungheria, scoglio non insormontabile ma non da sottovalutare. Agli ottavi, l’Italia pescherebbe la forte Georgia, ostacolo di un certo rilievo che non sarà semplice da superare. Il team italiano si affiderà alle sue punte, Odette Giuffrida, Manuel Lombardo e Alice Bellandi, ma di grande importanza si potranno rilevare Christian Parlati, Gennaro Pirelli e Kim Polling, elementi più adatti rispetto ad altri alle categorie di peso degli incontri odierni.

