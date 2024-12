Judo, Gennaro Pirelli in piazza d’onore nel Grand Slam di Tokyo, Stangherlin e Gamba quinti

Calato il sipario sull’edizione 2024 del Grand Slam di judo a Tokyo (Giappone). Sui tatami nipponici lo spettacolo non è mancato e in casa Italia si è potuto prendere atto di un’ottima prestazione di squadra nella giornata finale, sublimata dalla prestazione di Gennaro Pirelli.

L’atleta campano è sempre ispirato quando si trova a competere in terra giapponese, ricordando la sua affermazione in questa manifestazione nel 2022. Ebbene, a distanza di due anni, Pirelli è tornato sul podio e il suo è stato una onorevolissima piazza d’onore nei -100 kg.

Un percorso che l’azzurro ha iniziato con l’affermazione di grande sostanza e talento contro il padrone di casa Kaito Green. A seguire, il brasiliano Leonardo Goncalves e l’altro nipponico Koki Kumasaka hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di un Pirelli in condizione. Nella sfida per il titolo, il judoka tricolore è stato piegato dal russo Matvey Kanikovskiy. Resta il peso specifico importante del riscontro.

Altri due piazzamenti di un certo prestigio sono stati ottenuti da Giorgia Stangherlin nei -70 kg e Giacomo Gamba nei -81 kg, classificatisi al quinto posto nelle loro categorie. Stangherlin si è fermata ai piedi del podio, dopo aver battuto nei primi due incontri la giapponese Shiho Tanaka e la polacca Aleksandra Kowalewska. In semifinale è arrivato lo stop dall’altra nipponica Mayu Honda e a negare il podio all’azzurra ci ha pensato la croata Lara Cvjetko.

Per quanto concerne Gamba, il suo cammino è stato interrotto dal russo Timur Arbuzov, dopo aver iniziato in maniera convincente contro l’americano Davit Aghasaryan. Nei ripescaggi, il judoka tricolore è riuscito ad avere la meglio del finlandese Eetu Ihanamaki, ma poi ha ceduto per waza-ari nella sfida per il terzo posto al nipponico Yuhei Oino.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, nei -81 kg Leonardo Casaglia ha dovuto subire la rimonta del sudcoreano Woojin Choi (2 waza-ari contro uno), mentre nei -90 kg Christian Parlati è stato sconfitto dal kazako Meiirlan Maxim. Enrico Bergamelli nei 100 kg si è imposto nel primo turno contro il peruviano Daryl Yamamoto, ma nel round successivo è stato il giapponese Dota Arai a batterlo.