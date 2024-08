Judo, Italia sconfitta allo spareggio dal Brasile. Sfuma il bronzo olimpico nella prova a squadre

La ruota della fortuna questa volta non ha sorriso all’Italia. Dopo l’entusiasmante vittoria allo spareggio (con il sorteggio che aveva selezionato una categoria favorevole ai colori azzurri) sulla Georgia agli ottavi di finale, la Dea Bendata ha girato le spalle alla selezione tricolore di judo in occasione della finale per il bronzo olimpico contro il Brasile nel Team Event dei Giochi di Parigi 2024.

Purtroppo l’epilogo è stato amaro, ma gli azzurri oggi hanno disputato una gara eccellente dimostrando sul tatami il valore di una Nazionale che (per varie ragioni) ha raccolto meno del previsto in questa rassegna a cinque cerchi nelle categorie individuali, nonostante lo scintillante oro di Alice Bellandi. Andiamo però con ordine, ripercorrendo la rocambolesca finalina 3°/5° posto contro i verdeoro.

A posteriori il ko più doloroso in casa Italia è stato quello di Christian Parlati (-90 kg) nel match inaugurale per ippon al Golden Score contro Rafael Macedo, mentre Asya Tavano non poteva nulla a cospetto della campionessa olimpica tra i pesi massimi Beatriz Souza (ippon in 36 secondi). Sotto 0-2, il primo punto azzurro è arrivato nella +90 kg grazie al waza-ari di un instancabile Gennaro Pirelli dopo oltre 3 minuti di Golden Score contro Leonardo Gonçalves.

La campionessa olimpica di Rio 2016 Rafaela Silva, costringendo alla resa Veronica Toniolo con una leva al gomito in fase di ne-waza, ha riportato il Brasile a +2 in vista degli ultimi due combattimenti. Spalle al muro e con due shido sul groppone, Manuel Lombardo ha tenuto in vita il team nostrano con uno dei suoi ippon, cedendo idealmente il testimone alla più giovane della spedizione italiana, Savita Russo.

La talentuosa siciliana classe 2005, subito in svantaggio per waza-ari (immobilizzazione a terra per oltre 10″) con l’esperta brasiliana Ketleyn Quadros, si è inventata un vero capolavoro ribaltando l’esito della contesa con un ippon seoi nage fenomenale a soli 26 secondi dallo scadere. Sul punteggio di 3-3 il sorteggio ha detto malissimo all’Italia, con Toniolo (disperata e in lacrime) che ha ceduto nuovamente a Silva decretando la vittoria finale ed il bronzo olimpico del Brasile.