Calendario Europei tiro a volo 2024 oggi: orari 22 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Riprendono le competizioni in quel di Lonato del Garda, cittadina che sta ospitando i Campionati Europei 2024 di tiro a volo. Dopo il giorno di pausa arrivato al termine delle prove del trap, sul prestigioso poligono lombardo saliranno i tiratori dello skeet, impegnati quest’oggi nella prima parte di qualifiche, contrassegnate dai primi 50 piattelli.

L’obiettivo sarà sempre il solito per gli azzurri: da una parte c’è la voglia di entrare in ritmo in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dall’altro c’è la volontà di centrare almeno un piazzamento sul podio in tutte le specialità a disposizione.

L’anno scorso i nostri ragazzi conquistarono un argento nella gara femminile con Diana Bacosi, un bronzo in quella maschile con Tammaro Cassandro e nello skeet misto, oltre che due ori nelle prove a squadre. Inutile dire che l’obiettivo è crescere ancora nel medagliere.

Trattandosi di una giornata interamente dedicata alle prove di qualificazione, oggi non è prevista alcuna copertura in streaming o televisiva, invece previste solo per le Finali. Di seguito il programma completo.

CALENDARIO EUROPEI TIRO A VOLO OGGI

Mercoledì 22 maggio

08.30-17.00 Qualificazioni skeet donne junior (50 piattelli) – Arianna Nember, Viola Picciolli, Eleonora Ruta, Dalia Buselli

08.30-17.00 Qualificazioni skeet uomini junior (50 piattelli) – Riccardo Mignozzetti, Marco Coco, Matteo Bragalli, Antonio La Volpe

08.30-17.00 Qualificazioni skeet donne (50 piattelli) – Simona Scocchetti, Martina Bartolomei, Diana Bacosi

08.30-17.00 Qualificazioni skeet uomini (50 piattelli) – Gabriele Rossetti, Luigi Lodde, Tammaro Cassandro

PROGRAMMA EUROPEI TIRO A VOLO OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista