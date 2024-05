Tiro a volo, Europei 2024: Repubblica Ceca e Ucraina conquistano l’oro nel trap a squadre

Va in archivio la specialità del trap in quel di Lonato del Garda, località che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2024 di tiro a vela. Dopo il successo in campo Junior, la Repubblica Ceca si è resa protagonista anche nella massima categoria, come testimonia l’oro guadagnato con il team maschile.

Jan Palacky, Jiri Liptak e Pavel Vanek hanno infatti sconfitto per 6-4 i britannici Matthew John coward-Holley, Aaron Heading e Nathan Hales, avendo la meglio dopo un vìs-a-vìs davvero combattuto. I cechi nello specifico sono andati sotto nella prima serie, ripristinando gli equilibri nella seconda ed effettuando il sorpasso nella terza.

La Gran Bretagna però non ci sta e, nel penultimo atto, commette solo un errore (a fronte dei quattro degli avversari) e pareggia di nuovo i conti. Ma nella tranche decisiva la Repubblica Ceca è più precisa, mettendo a referto il colpo del K.O. Bronzo invece per la Turchia, squadra che ha superato per 6-2 la Slovenia nella finalina.

Nella gara femminile si aggiudica l’oro la compagine Ucraina di Nadiia Bulhakova, Olena Okhotska e Yuliia Danilova, capace di superare per 6-2 la Turchia di Pelin Rumeysa Kaya, Safiye Temizdemir e Nisa Nur Aydemir dopo aver perso la prima serie e ad aver ribaltato completamente le sorti della disputa nel resto della prova. Bronzo poi per la Slovacchia che, nel bronze medal match, ha arginato la Germania per 7-3.

Domani, martedì 21 maggio, si osserverà un giorno di riposo. Le competizioni riprenderanno mercoledì 22 maggio con le qualifiche dedicate alla specialità dello skeet.