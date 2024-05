Calendario Europei ginnastica ritmica 2024 oggi in tv: orari 26 maggio, programma, streaming, italiane in gara

Oggi domenica 26 maggio va in scena la quinta e ultima giornata di gare agli Europei 2024 di ginnastica ritmica. La rassegna continentale si conclude a Budapest (Ungheria), dove vanno in scena le finali di specialità per le individualiste e i gruppi. Si assegnano le ultime medaglie nella capitale magiara, ma va specificato che questi eventi non saranno previsti alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si gareggerà esclusivamente nell’all-around.

L’Italia scenderà in pedana per regalarsi delle importanti soddisfazioni. Sofia Raffaeli ha tutte le carte in regola per puntare al podio tra cerchio, palle, nastro e clavette, dove ci sarà anche Milena Baldassarri. Le Farfalle, guidate dalla capitana Alessia Maurelli, hanno i mezzi necessari per meritarsi la gloria con i cinque cerchi e nel misto. Sarà l’ultima grande uscita internazionale prima della tappa di Coppa del Mondo a Milano, antipasto dei Giochi ormai distanti soltanto un paio di mesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare previste oggi (domenica 26 maggio) agli Europei 2024 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 3 dalle ore 14.20 alle ore 17.20 (finale all-around individualiste) e dalle ore 17.45 alle ore 22.00 (finale all-around a squadre), diretta live testuale su OA Sport in versione integrale per entrambi gli eventi.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Domenica 26 maggio

10.10-11.10 Finali di Specialità individualiste seniores, cerchio e palla – Diretta streaming su Rai Play Sport 2

11.20-12.20 Finali di Specialità individualiste seniores, clavette e nastro – Diretta streaming su Rai Play Sport 2

13.45-14.25 Finali di Specialità squadre seniores, cinque cerchi – Diretta streaming su Rai Play Sport 2

14.35-15.15 Finali di Specialità squadre seniores, 3 nastri e 2 palle – Diretta streaming su Rai Play Sport 2

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA RITMICA

FINALI DI SPECIALITÀ INDIVIDUALI: Sofia Raffaeli (palla, cerchio, nastro, clavette), Milena Baldassarri (clavette).

FINALI DI SPECIALITÀ A SQUADRE: Italia (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo).