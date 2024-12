Ginnastica, Martina Maggio operata. Intervento anche per Martina Centofanti

Un finale di anno caratterizzato da interventi chirurgici per la ginnastica italiana. Qualche settimana fa era finita sotto i ferri Angela Andreoli per un distacco osseo a un ginocchio, negli ultimi giorni è toccato a Martina Maggio, che a un anno e mezzo di distanza dall’ultima operazione si è sottoposta nuovamente alle cure del dottor Guido Zattoni presso la Poliambulanza di Brescia per risolvere definitivamente il problema al piede.

All’azzurra dell’artistica, che nell’ultima annata agonistica ha disputato pochissime gare proprio a causa di questa criticità che non le ha lasciato tregua, è stato limato l’osso sul calcagno del piede destro che portava infiammazione al tendine d’Achille. Il DT Enrico Casella ha dichiarato attraverso i canali federali che tutto è andato bene e che servirà qualche mese per il recupero, l’auspicio è di vederla prontamente in azione durante la primavera.

Sul fronte della ginnastica ritmica, invece, Martina Centofanti, bronzo con le Farfalle alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha affrontato un intervento chirurgico per ricostruire il legamento femoro-rotuleo del ginocchio destro dopo un trauma avuto qualche settimana fa. L’azzurra ha scritto suoi propri profili social: “Ho già un’idea chiara nella testa e nel cuore su quello che sarà il mio futuro una volta guarita, ma per un insieme di fattori, solo il tempo mi darà davvero la risposta“.