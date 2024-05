Calendario Europei ginnastica ritmica 2024 oggi in tv: orari 25 maggio, programma, streaming, italiane in gara

Oggi sabato 25 maggio va in scena la quarta giornata di gare agli Europei 2024 di ginnastica ritmica. La rassegna continentale entra nel vivo a Budapest (Ungheria), dove vanno in scena la finale del concorso generale individuale e la finale del concorso generale a squadre. Si assegnano le medaglie pesanti nella capitale magiara, ovvero quelle nelle gare che saranno presenti anche alle sempre più vicine Olimpiadi di Parigi 2024.

L’Italia scenderà in pedana con grandi ambizioni. Sofia Raffaeli proverà a salire sul podio dell’all-around sfidando le altre big come la tedesca Darja Varfolomeev, ci sarà anche Milena Baldassarri. Le Farfalle, guidate dalla capitana Alessia Maurelli, cercheranno il grande colpaccio sul giro completo incrociano potenze come Israele, Spagna, Bulgaria, Ucraina. Si preannuncia una giornata davvero di fuoco, in cui si cercherà anche di capire lo stato di forma in vista dei Giochi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare previste oggi (sabato 25 maggio) agli Europei 2024 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 3 dalle ore 14.20 alle ore 17.20 (finale all-around individualiste) e dalle ore 17.45 alle ore 22.00 (finale all-around a squadre), diretta live testuale su OA Sport in versione integrale per entrambi gli eventi.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Sabato 25 maggio

10.10-13.10 Finale all-around individualiste seniores, secondo gruppo (con Milena Baldassarri)

14.20-17.20 Finale all-around individualiste seniores, primo gruppo (con Sofia Raffaeli) – Diretta streaming su Rai Play Sport 3

17.45-19.45 Finale all-around a squadre seniores, primo esercizio (con Italia) – Diretta streaming su Rai Play Sport 3

20.00-22.00 Finale all-around a squadre seniores, secondo esercizio (con Italia) – Diretta streaming su Rai Play Sport 3

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 dalle ore 14.20 alle ore 17.20 e dalle ore 17.45 alle ore 22.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale (dalle ore 10.10 alle ore 17.20 e dalle ore 17.45 alle ore 22.00).

ITALIANE IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA RITMICA

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE: Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri.

CONCORSO GENERALE A SQUADRE: Italia (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo).