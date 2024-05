Calendario Europei canoa slalom 2024 oggi: orari 16 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

La canoa slalom vedrà proseguire gli Europei senior 2024 in corso a Tacen (Lubiana), in Slovenia: oggi, giovedì 16 maggio, a partire dalle ore 10.08, sono in programma quarti di finale, semifinali e finali della nuova specialità olimpica del kayak cross.

Dopo le gare di kayak cross sprint di ieri, valevoli anche come qualificazioni per le prove di kayak cross, sono tre gli azzurri che sono riusciti a guadagnarsi il passaggio ai quarti di finale: tra le donne sarà al via Stefanie Horn, mentre tra gli uomini saranno in gara Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi.

I tre turni saranno concentrati in un’ora ed un quarto di gara: finale femminile alle 11.11, finale maschile alle 11.19. La diretta tv degli Europei 2024 di canoa slalom non è prevista, mentre la diretta streaming sarà assicurata per le fasi finali odierne di kayak cross da Eurovision Sports Live.

CALENDARIO CANOA SLALOM EUROPEI 2024

Giovedì 16 maggio

10.08-10.24 Quarti di finale kayak cross femminile (Stefanie Horn)

10.27-10.43 Quarti di finale kayak cross maschile (Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi)

10.45-10.55 Semifinali kayak cross femminile

10.59-11.07 Semifinali kayak cross maschile

11.11-11.15 Finale kayak cross femminile

11.19-11.23 Finale kayak cross maschile

PROGRAMMA CANOA SLALOM EUROPEI 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sports Live.