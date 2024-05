Calcio, l’Atalanta batte la Roma in Serie A e spedisce Bologna e Juventus in Champions League

L’Atalanta batte per 2-1 la Roma nello scontro diretto per il quinto posto in classifica della Serie A 2023-2024 di calcio e fa un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo centrato, proprio grazie a questo risultato, da Bologna e Juventus, che sono a +7 sui capitolini a due giornate dal termine.

La Juventus, dunque può festeggiare nonostante lo scialbo pareggio interno, centrato peraltro in zona Cesarini, contro la già retrocessa Salernitana, che sfiora il colpaccio a Torino per congedarsi dalla Serie A e soltanto in pieno recupero viene raggiunta sull’1-1.

Nulla cambia in zona retrocessione, in quanto tutte le squadre impegnate quest’oggi escono battute dai rispettivi impegni: l’Empoli perde in casa della Lazio, vittoriosa per 2-0 ed ora a -1 dalla Roma, il Sassuolo si fa rimontare e viene battuto in trasferta dal Genoa per 2-1, infine il Verona cede in casa al Torino per 1-2.

CLASSIFICA SERIE A 2023-2024

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta* 63

Roma 60

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina** 50

Torino 50

Genoa 46

Monza* 45

Lecce* 37

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese* 30

Sassuolo 29

Salernitana 16

* = una partita in meno

** = due partite in meno