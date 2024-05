Calcio, cinquina del Milan a San Siro. Napoli ko contro il Bologna al Maradona nel 36° turno di Serie A

Due le partite andate in scena questa sera per il 36° turno del campionato di calcio di Serie A 2023-2024. Alle ore 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affrontava il Bologna. Successo esterno dei rossoblu che con questa affermazione si sono portati provvisoriamente al terzo posto con 67 punti, uno in più della Juventus, mentre il Napoli è ottavo con 51.

Una partita che si è decisa nei primi 45′ con le realizzazioni di Ndoye al 9′ e di Posch al 12′. Tra le fila partenopee da segnalare un rigore sbagliato da Politano al 21′. Thiago Motta però ha visto uscire al 73′ Joshua Zirkee e l’olandese potrebbe essersi infortunato in maniera importante.

Nella sfida di San Siro delle 20.45 tra Milan e Cagliari, cinquina degli uomini di Stefano Pioli. Festival del gol con le marcature di Bennacer, Pulisic (doppietta) Reijnders e di Leao, mentre per i sardi ha gonfiato la rete Nandez. Un risultato che vale la matematica salvezza al Lecce, mentre il Diavolo sale a 74 punti (secondo).