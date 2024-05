Calcio, pareggio pirotecnico tra Bologna e Juventus. Vittoria e salvezza per il Verona

Il programma del 37° e penultimo turno della Serie A 2023-2024 di calcio maschile si è chiuso quest’oggi con lo svolgimento di due posticipi che hanno emesso un verdetto importante nella zona bassa della classifica, rendendo inoltre più chiara la situazione nella bagarre per la terza piazza (con possibili implicazioni legate ad un eventuale sesto posto in Champions League nel caso in cui l’Atalanta vincesse la finale di Europa League).

Vittoria esterna all’Arechi di Salerno per l’Hellas Verona, che si impone per 2-1 sulla Salernitana grazie ai gol nel primo tempo di Suslov e Folorunsho festeggiando la certezza aritmetica della salvezza con una giornata di anticipo. Inutile per i padroni di casa campani, già retrocessi in B da settimane, la rete siglata da Maggiore praticamente al 90′.

Pareggio pirotecnico nel Monday Night serale al Dall’Ara tra Bologna e Juventus, scontro diretto per il terzo posto. Partita davvero strana, dominata per oltre un’ora dagli emiliani che sono arrivati anche sul 3-0 (doppietta di Calafiori e gol di Castro) prima di subire la rimonta dei bianconeri trascinati dalle reti di Chiesa, Milik e Yildiz fino al 3-3 conclusivo.