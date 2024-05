Calcio, la domenica della 37a giornata di Serie A sancisce la retrocessione del Sassuolo, l’Udinese si salva con l’Empoli

Va in archivio una domenica della 37a e penultima giornata della Serie A 2023-2024 davvero emozionante. Cinque incontri che hanno detto moltissimo specialmente a riguardo della lotta salvezza. In classifica l’Inter si porta a quota 93 punti contro i 74 del Milan ed i 67 della coppia Bologna-Juventus che si sfideranno domani. L’Atalanta si è portata a quota 66 punti, mentre la Roma si trova a 63 in zona Europa League a +3 sulla Lazio.

In zona Conference League la Fiorentina co 54 punti e +1 sul Torino e +2 sul Napoli. In zona retrocessione, invece, il Cagliari sale a quota 36 punti in 14a posizione a -1 dal Lecce. 15° il Frosinone con 35 punti, quindi 16° l’Hellas Verona con 34 a braccetto con l’Udinese. Salernitana e Sassuolo scendono in Serie B, mentre l’Empoli con 33 punti si giocherà tutto nell’ultimo turno.

Il lunch match odierno ha aperto la domenica del 37° turno alle ore 12.30. Sassuolo-Cagliari, una vera e propria finale per la zona retrocessione. Se i nero-verdi non avessero vinto erano retrocessi. Il risultato ha premiato gli isolani con un 2-0 firmato dalle reti di Prati al 71′ e Lapadula su calcio di rigore al 91′.

Alle ore 15.00 scatto verso la salvezza del Frosinone che sbanca il campo del Monza con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Cheddira in apertura su assist di Harroui. Sempre alle ore 15.00 abbiamo assistito ad un delicatissimo Udinese-Empoli. Una vittoria poteva garantire la salvezza, ma il punteggio finale parla di un pareggio per 1-1. I toscani sbloccano il punteggio con un penalty trasformato da Niang proprio al novantesimo, ma nel recupero succede di tutto. Il VAR richiama il direttore di gara Guida che concede un calcio di rigore ai friulani. Ci pensa Samardzic a realizzare l’1-1 quando il cronometro aveva ampiamente valicato il 100° minuto di gioco.

Alle ore 18.00 si è passato poi ad Inter-Lazio con i nerazzurri già concentrati sulla festa-Scudetto. I biancocelesti passano a condurre con la rete di Kamada al 32°, prima che Dumfries pareggi i conti all’87° con l’1-1, evitando il ko interno ai campioni d’Italia. In serata poi si è chiusa la domenica con la sfida Roma-Genoa che, dopo tanto equilibrio, ha visto la vittoria del giallorossi (nonostante l’inferiorità numerica per il rosso a Peredes) per 1-0 grazie alla rete di Lukaku al 79° minuto.