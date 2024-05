Calcio, l’Atalanta passa a Lecce ed il Torino schianta il Milan negli anticipi della Serie A

Vanno in archivio altri due incontri validi per la 37ma giornata della Serie A 2023-2024 di calcio: l’Atalanta passa per 0-2 in casa del Lecce, mettendo al sicuro il 5° posto e qualificandosi così per la prossima Champions League, mentre il Torino regola per 3-1 il Milan e resta in corsa per l’accesso alla Conference League 2024-2025.

A Lecce bastano 5′ all’Atalanta per centrare la vittoria, quelli che intercorrono tra il 48′, quando De Ketelaere, entrato ad inizio ripresa, sblocca la contesa, ed il 53′, quando Scamacca chiude i conti e spedisce gli orobici in Champions, costringendo i salentini a rinviare l’appuntamento con l’aritmetica salvezza.

A Torino i granata tengono viva una flebile speranza di qualificazione alla Conference League: il Milan, già certo del secondo posto, è spettatore non pagante e crolla già nella prima frazione sotto i colpi di Zapata, in gol al 26′, ed Ilic, in rete al 40′. Nella ripresa arriva già al 46′ il 3-0 di Rodriguez, mentre il rigore trasformato da Bennacer al 55′ serve ai rossoneri soltanto per rendere meno amaro il passivo.

CLASSIFICA SERIE A 2023-2024

Inter 92

Milan* 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Torino* 53

Napoli* 52

Genoa 46

Monza 45

Lecce* 37

Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16

* = una partita in più