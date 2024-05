Becah volley, Bianchin/Scampoli in finale nel Future di Pingtan! Caminati/Krumins provano a imitarle a Madrid

Si sta delineando un week end molto positivo per il beach volley italiano che ha piazzato una coppia Bianchin/Scampoli, in finale nel Future di Pingtan e una coppia, Krumins/Caminati, provenienti dalle qualificazioni, al loro primo torneo in coppia, in semifinale nel Future di Madrid.

Riparte da qui, dalla Cina, il cammino di Margherita Bianchin e Claudia Scampoli che avrà una fermata fondamentale nella Nations Cup dove l’Italia cercherà di centrale il difficile obiettivo di aggiungere una coppia a Menegatti/Gottardi nel contingente olimpico. Le azzurre hanno centrato una prestigiosa finale e se la vedranno alle 13.30 contro le cinesi Bai/Wang che al primo torneo assieme sono subito entrate in finale. Wang è giocatrice di grande esperienza, 30 anni, alla quindicesima stagione nel circuito mondiale, ha alle spalle una vittoria (due anni fa a Lubijana) e ben otto secondi posti nel circuito mondiale, mentre Bai ha iniziato a frequentare la sabbia da poco, nonostante anche lei abbia 30 anni.

Bianchin/Scampoli nei quarti di finale hanno superato 2-0 un’altra coppia cinese, Wang/Zhang, soffrendo non poco nel primo parziale vinto 26-24 dopo aver annullato un paio di set ball alle rivali e poi dominando il secondo set, vinto con il punteggio di 21-12. Non c’è stata partita, invece, tra le azzurre e le rappresentanti di Vanuatu Matauatu/Lawac in semifinale. La coppia italiana è sempre stata avanti ed ha vinto con un doppio 21-14 che non lascia spazio a discussioni.

Nello stesso torneo si sono fermate al nono posto le debuttanti Mancinelli/Mattavelli che, negli ottavi di finale, sono state sconfitte 2-0 dalle cinesi Bai/Wang. Nel primo set piuttosto netto il successo della coppia di casa che si è imposta 21-17. Nel secondo set le azzurre hanno tenuto la scia delle rviali, in alcuni frangenti hanno anche messo il naso avanti ma nel finale ancora una volta le cinesi hanno avuto la meglio 21-19. Piccolo malore per Mattavelli a fine partita senza conseguenze.

A Madrid Marco Caminati e Davis Krumins hanno raggiunto la semifinale del Future spagnolo e, alle 11.30, affronteranno la coppia francese Chouikh/Altwies che lo scorso anno vinse il Futures di Lille ed è al debutto in questa stagione. La coppia italiana ha raggiunto le semifinali battendo ai quarti 2-1 il binomio Israeliano composto da Hadar/Lanciano. Vinto il primo parziale abbastanza agevolmente 21-17, Caminati/Krumins hanno incontrato un momento di difficoltà, cedendo con lo stesso punteggio il secondo parziale ma si sono ritrovati in tempo per dominare letteralmente il tie break, vinto 15-8.

MADRID TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool D: Sowa/Just (GER)-Isaksson/Grahn (SWE) 2-0 (21-18, 21-14), Moreno/Sanfélix (ESP)-Krumins/Caminati (ITA) 1-2 (21-15, 11-21, 11-15). Pool C: Wüst/Huster (GER)-Nemec/Petruf (SVK) 1-2 (16-21, 21-17, 11-15), Alfred/Carcasse (MRI)-Viera/Saucedo (ESP) 0-2 (14-21, 13-21). Pool B: Rudol/Lejawa (POL)-Møllgaard/Houmann (DEN) 1-2 (20-22, 26-24, 10-15), Chouikh/Altwies (FRA)-Matos/Aba (ESP) 2-0 (21-11, 21-13). Pool A: Hadar/Lanciano (ISR)-Ntallas/Chatzinikolaou (GRE) 0-2 (17-21, 19-21), Charly/Hernan (VEN)-Vilanova/Pascual (ESP) 2-0 (21-11, 21-16)

Finali primo posto gironi: Sowa/Just (GER)-Krumins/Caminati (ITA) 0-2 (21-23, 19-21), Nemec/Petruf (SVK)-Viera/Saucedo (ESP) 2-0 (21-17, 21-18), Møllgaard/Houmann (DEN)-Chouikh/Altwies (FRA) 0-2 (16-21, 17-21), Ntallas/Chatzinikolaou (GRE)-Charly/Hernan (VEN) 0-2 (19-21, 15-21)

Finali terzo posto gironi: Isaksson/Grahn (SWE)-Moreno/Sanfélix (ESP) 1-2 (21-14, 18-21, 10-15), Wüst/Huster (GER)-Alfred/Carcasse (MRI) 2-0 (21-11, 21-12), Rudol/Lejawa (POL)-Matos/Aba (ESP) 1-2 (20-22, 26-24, 10-15), Hadar/Lanciano (ISR)-Vilanova/Pascual (ESP) 2-1 (21-17, 17-21, 15-13)

Ottavi di finale: Møllgaard/Houmann (DEN)-Moreno/Sanfélix (ESP) 2-0 (21-13, 21-15), Sowa/Just (GER)-Rudol/Lejawa (POL) 0-2 (16-21, 20-22), Hadar/Lanciano (ISR)-Viera/Saucedo (ESP) 2-0 (21-18, 21-16), Wüst/Huster (GER)-Ntallas/Chatzinikolaou (GRE) 1-2 (10-21, 23-21, 8-15)

Quarti di finale: Møllgaard/Houmann (DEN)-Charly/Hernan (VEN) 2-1 (21-16, 16-21, 15-12), Nemec/Petruf (SVK)-Rudol/Lejawa (POL) 0-2 (17-21, 17-21), Hadar/Lanciano (ISR)-Krumins/Caminati (ITA) 1-2 (16-21, 21-17, 8-15), Chouikh/Altwies (FRA)-Ntallas/Chatzinikolaou (GRE) 2-0 (21-19, 21-14)

Semifinali: Møllgaard/Houmann (DEN)-Rudol/Lejawa (POL), Krumins/Caminati (ITA)-Chouikh/Altwies (FRA)

PINGTAN TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool D: Hood/Potts (AUS)-Li Zhuoxin/Liu (CHN) 0-2 (19-21, 15-21), Takahashi/Ikeda (JPN)-Day/Katriel (ISR) 0-2 (11-21, 17-21). Pool C: Bintang/Sofyan (INA)-Wang/Li (CHN) 2-1 (9-21, 26-24, 15-13), MacNeil/Russell (CAN)-Abrams/Pickett (CAN) 2-0 (21-16, 21-12). Pool B: Dylan/Kai (JPN)-Pedro/Henrique (BRA) 0-2 (15-21, 15-21), Pearse/Burnett (AUS)-LI Wei/Yuan Nengfei (CHN) 2-0 (21-18, 21-19). Pool A: Netitorn/Wachirawit (THA)-Takken/Howat (AUS) 0-2 (15-21, 14-21), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)-Cai Fuquan/Xie Yujie (CHN) 2-0 (21-11, 21-9)

Finali primo posto gironi: Li Zhuoxin/Liu (CHN)-Day/Katriel (ISR) 0-2 (18-21, 14-21), Bintang/Sofyan (INA)-MacNeil/Russell (CAN) 0-2 (13-21, 17-21), Pedro/Henrique (BRA)-Pearse/Burnett (AUS) 0-2 (20-22, 14-21), Takken/Howat (AUS)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN) 0-2 (16-21, 15-21)

Finali terzo posto gironi: Hood/Potts (AUS)-Takahashi/Ikeda (JPN) 0-2 (16-21, 12-21), Wang/Li (CHN)-Abrams/Pickett (CAN) 1-2 (22-20, 15-21, 9-15), Dylan/Kai (JPN)-LI Wei/Yuan Nengfei (CHN) 0-2 (17-21, 18-21), Netitorn/Wachirawit (THA)-Fuquan/Xie Yujie (CHN) 2-0 (21-17, 21-15)

Ottavi di finale: Li Zhuoxin/Liu (CHN)-Netitorn/Wachirawit (THA) 1-2 (17-21, 25-23, 8-15), Takken/Howat (AUS)-Hood/Potts (AUS) 2-0 (21-16, 21-12), LI Wei/Yuan Nengfei (CHN)-Bintang/Sofyan (INA) 0-2 (15-21, 14-21), Abrams/Pickett (CAN)-Pedro/Henrique (BRA) 0-2 (16-21, 17-21)

Quarti di finale: Netitorn/Wachirawit (THA)-Pearse/Burnett (AUS) 0-2 (16-21, 17-21), MacNeil/Russell (CAN)-Takken/Howat (AUS) 2-0 (21-18, 21-13), Bintang/Sofyan (INA)-Day/Katriel (ISR) 1-2 (16-21, 21-17, 13-15), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)-Pedro/Henrique (BRA) 1-2 (21-15, 16-21, 9-15)

Semifinali: MacNeil/Russell (CAN)-Pearse/Burnett (AUS) 2-1 (21-19, 11-21, 18-16), Pedro/Henrique (BRA)-Day/Katriel (ISR) 2-1 (17-21, 21-15, 15-7)

Finale 3. Posto: Pearse/Burnett (AUS)-Day/Katriel (ISR),

Finale 1. Posto: MacNeil/Russell (CAN)-Pedro/Henrique (BRA)

PINGTAN TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool D: Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Wang/Zhang (CHN) 1-2 (21-9, 20-22, 9-15), Ivanchenko/Kabulbekova (KAZ)-Julhia/Marcela (BRA) 0-2 (15-21, 14-21). Pool C: Bianchin/Scampoli (ITA)-Numwong/Veeradakittikarn (THA) 2-0 (21-9, 21-18), Bai/Wang (CHN)-Fu Yufei/Wang Jiayi (CHN) 2-0 (21-6, 21-8). Pool B: Matauatu/Lawac (VAN)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA) 2-0 (21-19, 21-15), Phillips/Alchin (AUS)-Chen Jihan/Zhang Jinli (CHN) 2-0 (21-12, 21-15). Pool A: Rayner/Mears (AUS)-Toko/Joe (VAN) 0-2 (19-21, 24-26), Wang/Xing Jiayi (CHN)-Chen Nan/Liu Yixin (CHN) 2-0 (21-13, 21-10)

Finali primo posto gironi: Julhia/Marcela (BRA)-Wang/Zhang (CHN) 2-1 (21-17, 10-21, 15-13), Bai/Wang (CHN)-Bianchin/Scampoli (ITA) 0-2 (14-21, 13-21), Phillips/Alchin (AUS)-Matauatu/Lawac (VAN) 2-0 (21-12, 21-15), Wang/Xing Jiayi (CHN)-Toko/Joe (VAN) 2-0 (21-13, 21-15)

Finali terzo posto gironi: Ivanchenko/Kabulbekova (KAZ)-Mancinelli /Mattavelli (ITA) 0-2 (14-21, 9-21), Fu Yufei/Wang Jiayi (CHN)-Numwong/Veeradakittikarn (THA) 0-2 (13-21, 15-21), Chen Jihan/Zhang Jinli (CHN)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA) 0-2 (9-21, 16-21), Chen Nan/Liu Yixin (CHN)-Rayner/Mears (AUS) 1-2 (21-18, 10-21, 8-15).

Ottavi di finale: Toko/Joe (VAN)-Numwong/Veeradakittikarn (THA) 1-2 (21-17, 12-21, 12-15), Wang/Zhang (CHN)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA) 2-0 (21-18, 21-19), Rayner/Mears (AUS)-Phillips/Alchin (AUS) 1-2 (20-22, 21-16, 9-15), Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Bai/Wang (CHN) 0-2 (17-21, 19-21)

Quarti di finale: Numwong/Veeradakittikarn (THA)-Matauatu/Lawac (VAN) 0-2 (18-21, 19-21), Bianchin/Scampoli (ITA)-Wang/Zhang (CHN) 2-0 (26-24, 21-12), Phillips/Alchin (AUS)-Julhia/Marcela (BRA) 0-2 (13-21, 16-21), Wang/Xing Jiayi (CHN)-Bai/Wang (CHN) 1-2 (21-14, 19-21, 11-15)

Semifinali: Bianchin/Scampoli (ITA)-Matauatu/Lawac (VAN) 2-0 (21-14, 21-14), Bai/Wang (CHN)-Julhia/Marcela (BRA) 2-1 (21-14, 22-24, 15-12)

Finale 3. Posto: Matauatu/Lawac (VAN)-Julhia/Marcela (BRA)

Finale 1. Posto: Bianchin/Scampoli (ITA)-Bai/Wang (CHN)