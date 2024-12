Paolo, ci mancherai! Ultima partita di Nicolai alle Finals di Doha. Eliminate anche Gottardi/Orsi Toth

Non si farà ricordare per i risultati delle due coppie italiane presenti ma per l’addio a Paolo Nicolai come giocatore di beach volley sicuramente sì. Alle Finals del World Tour di Doha è andato in scena oggi l’ultimo atto della straordinaria carriera di Paolo Nicolai. Contro i tedeschi Ehlers/Wickler, con la certezza di non poter superare il turno, Nicolai/Cottafava sono scesi in campo consapevoli che quella sarebbe stata l’ultima partita assieme ed è stato sicuramente un bel momento, nonostante la vittoria sia andata ai tedeschi con un doppio 21-16 che non ha rovinato la festa per l’azzurro che da domani siederà sulla panchina dell’Italia.

C’erano ancora possibilità di qualificazione, invece, per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth che si sono arrese alle statunitensi Cannon/Kraft, vittoriose in due set. Primo parziale senza storia con le americane che hanno preso subito il largo e non si sono più fatte avvicinare fino al 21-10 conclusivo. Nel secondo parziale le azzurre hanno resistito fino all’11-11, momento sicuramente più divertente della gara, poi hanno subito un break di 7-1 che ha aperto la strada per il 21-15 a favore dei tedeschi.

TORNEO MASCHILE

Girone A

Cherif/Ahmed (QAT) – Perusic/Schweiner (CZE) 2-1 (20-22, 22-20, 15-9)

Boermans/de Groot (NED) – Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (21-11, 21-18)

Cherif/Ahmed (QAT) – Cottafava/Nicolai (ITA) 2-1 (16-21, 21-19, 15-9)

Boermans/de Groot (NED) – Ehlers/Wickler (GER) 2-0 (21-16, 21-19)

Perusic/Schweiner (CZE) – Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (21-18, 21-13)

Cherif/Ahmed (QAT) – Ehlers/Wickler (GER) 2-1 (16-21, 21-17, 15-13)

Cherif/Ahmed (QAT) – Boermans/de Groot (NED) 2-0 (23-21, 22-20)

Perusic/Schweiner (CZE) – Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (19-21, 17-21)

Boermans/de Groot (NED) – Perusic/Schweiner (CZE) 2-0 (21-12, 21-10)

16:00 2: Ehlers/Wickler (GER) – Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (21-16, 21-16)

Girone B

Åhman/Hellvig (SWE) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 2-1 (19-21, 21-11, 16-14)

Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Evandro/Arthur (BRA) 1-2 (21-18, 13-21, 12-15)

Åhman/Hellvig (SWE) – Evandro/Arthur (BRA) 2-1 (21-10, 19-21, 15-13)

Mol, A./Sørum, C. (NOR) – van de Velde/Immers (NED) 2-0 (21-17, 21-18)

Åhman/Hellvig (SWE) – van de Velde/Immers (NED) 2-1 (19-21, 21-4, 15-6)

Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) – Evandro/Arthur (BRA) 2-0 821-16, 35-33)

Åhman/Hellvig (SWE) – Mol, A./Sørum, C. (NOR) 2-1 (15-21, 21-17, 15-8)

Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) – van de Velde/Immers (NED) 0-2 (13-21, 17-21)

Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 2-1 (21-17, 21-17)

van de Velde/Immers (NED) – Evandro/Arthur (BRA) 1-2 (17-21, 31-29, 8-15)

Quarti di finale: Ehlers/Wickler (GER) – Mol/Sørum (NOR) 0-2 (19-21, 17-21)

Evandro/Arthur (BRA) – Boermans/de Groot (NED) 0-2 (13-21, 24-26)

Semifinali: 07-Dec 15:00 CC Boermans/de Groot NED [4] Åhman/Hellvig SWE [2]

07-Dec 16:00 CC Cherif/Ahmed QAT [1] Mol, A./Sørum, C. NOR

TORNEO FEMMINILE

Girone A

Tina/Anastasija (LAT) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) 2-1 (19-21, 22-20, 15-11)

Agatha/Rebecca (BRA) – Cannon/Kraft (USA) 0-2 (16-21, 10-21)

Tina/Anastasija (LAT) – Cannon/Kraft (USA) 0-2 (18-21, 20-22)

Agatha/Rebecca (BRA) – Xue/X. Y. Xia (CHN) 1-2 (21-18, 14-21, 12-15)

Tina/Anastasija (LAT) – Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (16-21, 11-21)

Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Xue/X. Y. Xia (CHN) 1-2 (20-22, 21-15, 13-15)

Agatha/Rebecca (BRA) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) 0-2 (15-21, 17-21)

Xue/X. Y. Xia (CHN) – Cannon/Kraft (USA) 1-2 (15-21, 21-14, 12-15)

Tina/Anastasija (LAT) – Xue/X. Y. Xia (CHN) 2-1 (21-17, 14-21, 15-12)

Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Cannon/Kraft (USA) 0-2 (10-21, 15-21)

Girone B

Müller/Tillmann (GER) – Melissa/Brandie (CAN) 1-2 (21-16, 13-21, 15-17)

Stam/Schoon (NED) – Álvarez M/Moreno (ESP) 2-1 (21-16, 18-21, 15-9)

Müller/Tillmann (GER) – Álvarez M/Moreno (ESP) 2-0 (21-18, 21-16)

Stam/Schoon (NED) – Nuss/Kloth (USA) 0-2 (18-21, 16-21)

Müller/Tillmann (GER) – Stam/Schoon (NED) 0-2 (17-21, 17-21)

Melissa/Brandie (CAN) – Nuss/Kloth (USA) 0-2 (11-21, 11-21)

Stam/Schoon (NED) – Melissa/Brandie (CAN) 2-0 (21-16, 21-18)

Nuss/Kloth (USA) – Álvarez M/Moreno (ESP) 2-0 (21-18, 21-18)

Müller/Tillmann (GER) – Nuss/Kloth (USA) 2-1 (23-25, 22-20, 15-8)

Melissa/Brandie (CAN) – Álvarez M/Moreno (ESP) 2-1 (21-17, 19-21, 15-11)

Quarti di finale: Müller/Tillmann (GER) – Xue/X. Y. Xia (CHN) 1-2 (16-21, 21-16, 11-15)

Tina/Anastasija (LAT) – Stam/Schoon (NED) 2-1 (16-21, 21-15, 15-13)

Semifinali: 07-Dec 14:00 – Xue/X. Y. Xia (CHN) – Nuss/Kloth (USA)

07-Dec 13:00 – Cannon/Kraft (USA) – Tina/Anastasija (LAT)