Beach volley, Gottardi/Orsi Toth ancora in corsa per la seconda fase delle Finals! Domani l’ultima partita di Paolo Nicolai

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth sono ancora in corsa per l’accesso ai quarti di finale delle Finals del World Tour a Doha. Quando manca l’ultimo incontro dei gironi le azzurre possono ancora aspirare ad entrare fra le prime tre della pool e approdare alla fase ad eliminazione diretta. La coppia azzurra ha vinto la seconda delle due partite giocate oggi mentre in campo maschile per Cottafava/Nicolai è arrivata la terza sconfitta e l’eliminazione e questo significa che domani la sfida con Ehlers/Wickler sarà l’ultima della carriera per Paolo Nicolai.

Nicolai/Cottafava oggi sono stati sconfitti nettamente dai campioni del mondo Perusic/Schweiner. Nel primo set primo tentativo di fuga dei cechi rintuzzato da Nicolai/Cottafava che poi sono tornati sotto 15-12 e non sono più riusciti ad agganciare i rivali fino al 21-18 conclusivo. Secondo parziale senza storia con Perusic/Schweiner subito avanti 9-4 e gli azzurri incapaci di avvicinarsi fino al 21-13 che ha chiuso il match. Domani tutti in piedi ad applaudire Paolo Nicolai nella sfida delle 14.00 con i vice-campioni olimpici tedeschi Ehlers/Wickler.

In campo femminile la giornata era iniziata con un’altra sconfitta rocambolesca per Gottardi/Orsi Toth che sono state battute 2-1 dalle cinesi Xue/Xia. Prima parte di primo set equilibrata con le azzurre che scattano avanti 16-14 ma subiscono un break di 0-4 ma non si arrendono, annullano due set balla alla coppia asiatica ma sono sconfitte 22-20 ai vantaggi. Nel secondo set equilibrio fino al 13-14, poi un break di 8-1 per le azzurre che hanno pareggiato il conto (21-15). Nel tie break le cinesi hanno guadagnato progressivamente vantaggio fino al 13-9 ma le azzurre sono riuscite a rimontare fino al 13-12 prima di arrendersi con il punteggio di 15-13.

Nel secondo match di giornata, contro le brasiliane Agatha/Rebecca, però, è arrivata la prima vittoria delle italiane con un secco 2-0. Nel primo set partenza a razzo delle italiane che sono scattate sul 12-6 e non si sono fatte più avvicinare fino al 21-15. Nel secondo set equilibrio fino al 10-11, poi break micidiale delle azzurre di 7-1 che ha aperto la strada per la vittoria con il punteggio di 21-17. Domani Gottardi/Orsi Toth affronteranno alle 13.00 Cannon/Kraft, le statunitensi che hanno sempre vinto finora e serve un successo alle italiane per accedere alla seconda fase.

TORNEO MASCHILE

Girone A

Cherif/Ahmed (QAT) – Perusic/Schweiner (CZE) 2-1 (20-22, 22-20, 15-9)

Boermans/de Groot (NED) – Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (21-11, 21-18)

Cherif/Ahmed (QAT) – Cottafava/Nicolai (ITA) 2-1 (16-21, 21-19, 15-9)

Boermans/de Groot (NED) – Ehlers/Wickler (GER) 2-0 (21-16, 21-19)

Perusic/Schweiner (CZE) – Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (21-18, 21-13)

Cherif/Ahmed (QAT) – Ehlers/Wickler (GER) 2-1 (16-21, 21-17, 15-13)

Cherif/Ahmed (QAT) – Boermans/de Groot (NED) 2-0 (23-21, 22-20)

Perusic/Schweiner (CZE) – Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (19-21, 17-21)

06-Dicembre

16:00 CC: Boermans/de Groot (NED) – Perusic/Schweiner (CZE)

16:00 2: Ehlers/Wickler (GER) – Cottafava/Nicolai (ITA)

Girone B

Åhman/Hellvig (SWE) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 2-1 (19-21, 21-11, 16-14)

Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Evandro/Arthur (BRA) 1-2 (21-18, 13-21, 12-15)

Åhman/Hellvig (SWE) – Evandro/Arthur (BRA) 2-1 (21-10, 19-21, 15-13)

Mol, A./Sørum, C. (NOR) – van de Velde/Immers (NED) 2-0 (21-17, 21-18)

Åhman/Hellvig (SWE) – van de Velde/Immers (NED) 2-1 (19-21, 21-4, 15-6)

Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) – Evandro/Arthur (BRA) 2-0 821-16, 35-33)

Åhman/Hellvig (SWE) – Mol, A./Sørum, C. (NOR) 2-1 (15-21, 21-17, 15-8)

Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) – van de Velde/Immers (NED) 0-2 (13-21, 17-21)

06-Dicembre

17:00 CC: Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

17:00 2: van de Velde/Immers (NED) – Evandro/Arthur (BRA)

TORNEO FEMMINILE

Girone A

Tina/Anastasija (LAT) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) 2-1 (19-21, 22-20, 15-11)

Agatha/Rebecca (BRA) – Cannon/Kraft (USA) 0-2 (16-21, 10-21)

Tina/Anastasija (LAT) – Cannon/Kraft (USA) 0-2 (18-21, 20-22)

Agatha/Rebecca (BRA) – Xue/X. Y. Xia (CHN) 1-2 (21-18, 14-21, 12-15)

Tina/Anastasija (LAT) – Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (16-21, 11-21)

Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Xue/X. Y. Xia (CHN) 1-2 (20-22, 21-15, 13-15)

Agatha/Rebecca (BRA) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) 0-2 (15-21, 17-21)

Xue/X. Y. Xia (CHN) – Cannon/Kraft (USA) 1-2 (15-21, 21-14, 12-15)

06-Dicembre

15:00 CC: Tina/Anastasija (LAT) – Xue/X. Y. Xia (CHN)

15:00 2: Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Cannon/Kraft (USA)

Girone B

Müller/Tillmann (GER) – Melissa/Brandie (CAN) 1-2 (21-16, 13-21, 15-17)

Stam/Schoon (NED) – Álvarez M/Moreno (ESP) 2-1 (21-16, 18-21, 15-9)

Müller/Tillmann (GER) – Álvarez M/Moreno (ESP) 2-0 (21-18, 21-16)

Stam/Schoon (NED) – Nuss/Kloth (USA) 0-2 (18-21, 16-21)

Müller/Tillmann (GER) – Stam/Schoon (NED) 0-2 (17-21, 17-21)

Melissa/Brandie (CAN) – Nuss/Kloth (USA) 0-2 (11-21, 11-21)

Stam/Schoon (NED) – Melissa/Brandie (CAN) 2-0 (21-16, 21-18)

Nuss/Kloth (USA) – Álvarez M/Moreno (ESP) 2-0 (21-18, 21-18)

06-Dicembre

14:00 CC: Müller/Tillmann (GER) – Nuss/Kloth (USA)

14:00 2: Melissa/Brandie (CAN) – Álvarez M/Moreno (ESP)