Beach volley, azzurri sconfitti al debutto nelle Finals di Doha

Tris di sconfitte per gli azzurri del beach volley nella giornata iniziale delle Finals del World Tour in programma a Doha. Cottafava/Nicolai sono già spalle al muro ma possono ancora sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nonostante le due sconfitte di ieri, mentre Gottardi/Menegatti hanno sfiorato il colpaccio con le lettoni Anastasia/Tina.

In campo maschile Nicolai/Cottafava hanno pagato l’assenza da tre mesi dal campo nel primo incontro di giornata contro gli olandesi Boermans/De Groot che sono riusciti ad avere la meglio in due set. Nel primo parziale decisivo un break di 8-1 per gli olandesi nella parte centrale che hanno lanciato Boermans/De Groot sul 16-7 e hanno permesso loro di vincere 21-11. Meglio gli azzurri nel secondo parziale, nel quale sono stati anche avanti 7-6 e 10-9 ma ancora un break di 5-.1 ha lanciato gli olandesi sul 15-11 aprendo la strada per il successo di Boermans/De Groot con il punteggio di 21-18.

Tutt’altro andamento nel secondo match di giornata contro i padroni di casa Cherif/Ahmed, avversari che hanno incrociato gli azzurri per la nona volta in tre stagioni e che sono riusciti ad avere la meglio al tie break. Nel primo set si è vista la miglior versione di Nicolai/Cottafava che sono partiti forte, sul 7-3, hanno respinto il tentativo di rimonta degli avversari (10-8) e, dal 15-11, hanno mantenuto le distanze fino al 21-16 conclusivo.

Nel secondo set avvio fulminante di Cherif/Ahmed che si sono portati sul 5-1 ed hanno mantenuto il vantaggio fino al 17-12, quando è iniziata la rimonta degli italiani che, con un break di 5-0, sono riusciti a riportarsi in parità sul 17-17 ma Cherif/Ahmed sono riusciti a riprendere un break di vantaggio sul 19-17 prima di chiudere 21-19. Nel tie break buona partenza degli azzurri (4-2 e 6-4) ma, sull’8-8, è proprio venuta a mancare la benzina a Nicolai/Cottafava che hanno subito un break di 7-1 arrendendosi con il punteggio di 15-9. Oggi azzurri di nuovo in campo alle 14.00 contro i campioni del mondo cechi Perusic/Schweiner in quello che può essere considerato uno spareggio per continuare a sperare nell’accesso ai quarti.

In campo femminile un solo match per le italiane Gottardi/Orsi Toth che hanno giocato alla pari con le lettoni Tina/Anastasi ma si sono dovute arrendere al tie break. Dopo una buona partenza delle lettoni (3-6) le azzurre si sono rimesse in carreggiata in un primo parziale molto equilibrato, presentandosi avanti 19-17 e, dopo il pareggio delle rivali, piazzando il break decisivo per il 21-19.

Ancora partenza difficoltosa delle italiane nel secondo set, con Tina/Anastasia avanti 6-2 e brave a mantenere il vantaggio fino al 18-15 quando è partita la rimonta delle azzurre che hanno agganciato le rivali a quota 18. le azzurre hanno annullato due set ball dal 20-18 ma poi al terzo tentativo le lettoni sono riuscite a vincere 22-20. Nel tie break solita partenza a razzo di Tina/Anastasia (5-2) e azzurre costrette ad inseguire fino al 12-11 che ha illuso Gottardi/Orsi Toth che nel finale hanno subito un break di 3-0 perdendo con il punteggio di 15-11. Oggi doppio impegno per le azzurre: alle 12.00 con le cinesi Xue/Xia e alle 17.00 con le brasiliane Agatha/Rebecca.

TORNEO MASCHILE

Girone A

Cherif/Ahmed (QAT) – Perusic/Schweiner (CZE) 2-1 (20-22, 22-20, 15-9)

Boermans/de Groot (NED) – Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (21-11, 21-18)

Cherif/Ahmed (QAT) – Cottafava/Nicolai (ITA) 2-1 (16-21, 21-19, 15-9)

Boermans/de Groot (NED) – Ehlers/Wickler (GER) 2-0 (21-16, 21-19)

05-Dicembre

16:00 2: Perusic/Schweiner (CZE) – Cottafava/Nicolai (ITA)

16:00 CC: Cherif/Ahmed (QAT) – Ehlers/Wickler (GER)

20:00 CC: Cherif/Ahmed (QAT) – Boermans/de Groot (NED)

20:00 2: Perusic/Schweiner (CZE) – Ehlers/Wickler (GER)

06-Dicembre

16:00 CC: Boermans/de Groot (NED) – Perusic/Schweiner (CZE)

16:00 2: Ehlers/Wickler (GER) – Cottafava/Nicolai (ITA)

Girone B

Åhman/Hellvig (SWE) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) 2-1 (19-21, 21-11, 16-14)

Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Evandro/Arthur (BRA) 1-2 (21-18, 13-21, 12-15)

Åhman/Hellvig (SWE) – Evandro/Arthur (BRA) 2-1 (21-10, 19-21, 15-13)

Mol, A./Sørum, C. (NOR) – van de Velde/Immers (NED) 2-0 (21-17, 21-18)

05-Dicembre

15:00 CC: Åhman/Hellvig (SWE) – van de Velde/Immers (NED)

15:00 2: Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) – Evandro/Arthur (BRA)

21:00 CC: Åhman/Hellvig (SWE) – Mol, A./Sørum, C. (NOR)

21:00 2: Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) – van de Velde/Immers (NED)

06-Dicembre

17:00 CC: Mol, A./Sørum, C. (NOR) – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

17:00 2: van de Velde/Immers (NED) – Evandro/Arthur (BRA)

TORNEO FEMMINILE

Girone A

Tina/Anastasija (LAT) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) 2-1 (19-21, 22-20, 15-11)

Agatha/Rebecca (BRA) – Cannon/Kraft (USA) 0-2 (16-21, 10-21)

Tina/Anastasija (LAT) – Cannon/Kraft (USA) 0-2 (18-21, 20-22)

Agatha/Rebecca (BRA) – Xue/X. Y. Xia (CHN) 1-2 (21-18, 14-21, 12-15)

05-Dicembre

14:00 CC: Tina/Anastasija (LAT) – Agatha/Rebecca (BRA)

14:00 2: Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Xue/X. Y. Xia (CHN)

19:00 CC: Agatha/Rebecca (BRA) – Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA)

19:00 2: Xue/X. Y. Xia (CHN) – Cannon/Kraft (USA)

06-Dicembre

15:00 CC: Tina/Anastasija (LAT) – Xue/X. Y. Xia (CHN)

15:00 2: Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) – Cannon/Kraft (USA)

Girone B

Müller/Tillmann (GER) – Melissa/Brandie (CAN) 1-2 (21-16, 13-21, 15-17)

Stam/Schoon (NED) – Álvarez M/Moreno (ESP) 2-1 (21-16, 18-21, 15-9)

Müller/Tillmann (GER) – Álvarez M/Moreno (ESP) 2-0 (21-18, 21-16)

Stam/Schoon (NED) – Nuss/Kloth (USA) 0-2 (18-21, 16-21)

05-Dicembre

13:00 CC: Müller/Tillmann (GER) – Stam/Schoon (NED)

13:00 2: Melissa/Brandie (CAN) – Nuss/Kloth (USA)

18:00 CC: Stam/Schoon (NED) – Melissa/Brandie (CAN)

18:00 2: Nuss/Kloth (USA) – Álvarez M/Moreno (ESP)

06-Dicembre

14:00 CC: Müller/Tillmann (GER) – Nuss/Kloth (USA)

14:00 2: Melissa/Brandie (CAN) – Álvarez M/Moreno (ESP)