Beach volley, tris azzurro in main draw nel Future di Cervia! Da oggi undici coppie italiane in campo. Si gioca anche a Madrid e Wuhan

Scatta questa mattina sulla sabbia del bagno Fantini, il tabellone principale del primo Future italiano del 2024, quello di Cervia con ben undici coppie azzurre in tabellone principale. Alle otto coppie già presenti nel main draw se ne sono unite altre tre italiane attraverso le qualificazioni di ieri. Nel week end si giocano altri due Futures, quello femminile di Madrid, dove l’unica coppia italiana iscritta, Dalmazzo/Rastelli è uscita al primo turno e quello double gender di Wuhan Qingdao in Cina dove non sono presenti coppie italiane.

A Cervia in campo maschile qualificazione raggiunta per i trionfatori di Madrid, il “padrone di casa” Caminati e Davis Krumins che saranno in campo da oggi a caccia di un risultato di prestigio. La coppia italiana ha avuto un inizio soft nel primo turno delle qualificazioni affrontando la modesta coppia bulgara Kostov/Iliev. Non c’è stata partita con il binomio emiliano romagnolo che ha dominato l’incontro vincendo in meno di mezz’ora 2-0 (21-10, 21-8), con parziali che lasciano poco spazio alle recriminazioni.

Nell’incontro decisivo che schiudeva le porte del tabellone principale gli azzurri si sono trovati di fronte la coppia lettone Bulgacs/Graudins. Grande equilibrio nel primo set con la coppia italiana che è riuscita ad avere la meglio sul filo di lana (21-19). Nel secondo parziale, invece, azzurri dominanti e vittoria senza patemi per Caminati/Krumins che hanno così raggiunto il main draw.

Non altrettanto bene sono andate le cose per le altre coppie italiane iscritte alla qualificazione. Hanno sfiorato l’accesso al main draw Alfieri/Bigarelli, sconfitti nella sfida decisiva dai cechi Dzavoronok/Kufa con il punteggio di 0-2 (21-23, 17-21), dopo aver sconfitto al primo turno i norvegesi Kronstad/Ofstaas 2-0 (21-13, 21-14). Sconfitti al primo turno, invece, Raisa/Pizzioli 2-0 (21-11, 21-10) dai tedeschi Held/Nissen e Cravera/Carucci, battuti dagli svedesi Isaksson/Grahn 1-2 (13-21, 22-20, 11-15).

In campo femminile sono state due le coppie italiane a conquistare l’accesso nel tabellone principale. Anche qui una coppia che è di stanza in Romagna, Ditta/Sestini, che si allenano a Cesenatico, hanno sconfitto al primo turno le belghe Van Deun/Coens 2-0 (21-18, 21-19) e poi hanno vinto il derby decisivo per l’accesso al tabellone 2-1 (21-14, 20-22, 15-11) contro Annibalini/Pelloia che nel primo turno avevano battuto 2-0 (21-17, 21-18) le slovacche Elekova/Bundzelova. Bene anche le vice-campionesse italiane Frasca/Gradini che hanno sconfitto prima con un netto 2-0 (21-14, 21-9) le bulgare Di Romano/Ivanova e poi hanno superato 2-0 (21-10, 21-18) le ceche Lorenzova/Černá.

Nel torneo maschile nella Pool D Marchetto/Windisch se la vedranno oggi in semifinale con gli spagnoli Moreno/Sanfélix, già sconfitti da Caminati/Krumins a Madrid. Nella Pool C impegno complicato per Caminati/Krumins che affronteranno i solidi cechi Sedlak/Trousil, mentre i giovani Hanni/Burgmann se la vedranno con gli austriaci Hammarberg/Berger. Nella Pool B i campioni d’Italia Benzi/Bonifazi affrontano i tedeschi Held/Nissen, provenienti dalle qualificazioni e nella Pool A le teste di serie numero uno Dal Corso/Viscovich affronteranno gli abbordabili svedesi Isaksson/Grahn.

In campo femminile nella Pool D Mancinelli/Mattavelli affronteranno le insidiosa australiane Fejes/Johnson, mentre Frasca/Gradini se la vedranno con un’altra coppia australiana, Fleming/Milutinovic. Nella Pool C avversarie ucraine per le azzurre Viktoria Orsi Toth/Calì che giocheranno con Makhno/Rylova. Nella Pool B Bianchin/Scampoli affronteranno le tedesche Grüne/Christ, mentre Sestini/Ditta incontreranno le paraguaiane Erika/Fio. Nella Pool A saranno le ceche Neuschaeferova/Svozilova le avversarie di Reka Orsi Toth e Bianchi.

A Madrid l’unica coppia italiana in gara, Dalmazzo/Rastelli, non è riuscita a superare lo scoglio del primo turno delle qualificazioni uscendo sconfitta con un secco 2-0 (21-15, 21-8) contro le temibili ucraine Davidova/Khmil.

CERVIA TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Nsangou/Obenda (CMR)-Dzavoronok/Kufa (CZE) 0-2 (12-21, 16-21), Alfieri/Bigarelli (ITA)-Kronstad/Ofstaas (NOR) 2-0 (21-13, 21-14), Meyer/Klein (GER)-Witvrouwen/Hendrikx (BEL) 2-1 (21-11, 24-26, 15-13), Held/Nissen (GER)-Raisa/Pizziolo (ITA) 2-0 (21-11, 21-10), Cravera/Carucci (ITA)-Isaksson/Grahn (SWE) 1-2 (13-21, 22-20, 11-15), Abdilla/Pareja (PHI)-Masserey/Schnegg (SUI) 2-1 (21-18, 15-21, 15-6), Bulgacs/Graudins (LAT)-Topio/Topio (FIN) 2-0 (21-15, 21-18), Krumins/Caminati (ITA)-Kostov/Iliev (BUL) 2-0 (21-10, 21-8).

Secondo turno qualificazioni: Alfieri/Bigarelli (ITA)-Dzavoronok/Kufa (CZE) 0-2 (21-23, 17-21), Held/Nissen (GER)-Meyer/Klein (GER) 2-0 (21-17, 31-29), Abdilla/Pareja (PHI)-Isaksson/Grahn (SWE) 1-2 (15-21, 21-18, 7-15), Krumins/Caminati (ITA)-Bulgacs/Graudins (LAT) 2-0 (21-19, 21-14)

Semifinali gironi: Pool D: Henning/Poniewaz (GER)-Dzavoronok/Kufa (CZE), Marchetto/Windisch (ITA)-Moreno/Sanfélix (ESP). Pool C: Sedlak/Trousil (CZE)-Krumins/Caminati (ITA), Hammarberg/Berger (AUT)-Hanni/Burgmann (ITA). Pool B: Oliva/Kurka (CZE)-Buytrago/Varga (PHI), Benzi/Bonifazi (ITA)-Held/Nissen (GER). Pool A: Aye/Aye (FRA)-Haussener/Friedli SUI, Dal Corso/Viscovich (ITA)-Isaksson/Grahn (SWE)

CERVIA TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Di Romano/Ivanova (BUL)-Frasca/Gradini (ITA) 0-2 (14-21, 9-21), Eslapor/Orillaneda (PHI)-Lorenzova/Černá (CZE) 0-2 (16-21, 15-21), Elekova/Bundzelova (SVK)-Annibalini/Pelloia (ITA) 0-2 (17-21, 18-21), Sestini/Ditta (ITA)-Van Deun/Coens (BEL) 2-0 (21-18, 21-19), Luana/Bisbe (ESP)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE) 0-2 (18-21, 16-21), Van de Velde/Klinke (GER)-Brinkova/Dundackova (CZE) 2-0 (21-18, 21-9), Legieta/Jundzill (POL)-Lutz/Bovet (SUI) 1-2 (21-16, 17-21, 14-16), Makhno/Rylova (UKR)-Bye

Secondo turno qualificazioni: Lorenzova/Černá (CZE)-Frasca/Gradini (ITA) 0-2 (10-21, 18-21), Sestini/Ditta (ITA)-Annibalini/Pelloia (ITA) 2-1 (21-14, 20-22, 15-11), Van de Velde/Klinke (GER)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE) 0-2 (17-21, 21-23), Makhno/Rylova (UKR)-Lutz/Bovet (SUI) 2-1 (18-21, 25-23, 16-14)l

Semifinali gironi: Pool D: Fejes/Johnson (AUS)-Mancinelli/Mattavelli (ITA), Fleming/Milutinovic (AUS)-Frasca/Gradini (ITA). Pool C: Orsi Toth/Cali (ITA)-Makhno/Rylova (UKR), Michelle/Poletti (PAR)-Bentele/Bossart (SUI). Pool B: Grüne/Christ (GER)-Bianchin/Scampoli (ITA), Erika/Fio (PAR)-Sestini/Ditta (ITA). Pool A: Niederhauser/Kernen (SUI)-Sude/Kunst (GER), Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE)

MADRID TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Menegozzo/Van Laer (ESP)-Dvorníková/Pospisilova (CZE) 0-2 (12-21, 19-21), Dave/Ashush (ISR)-Evans/Keefe (ENG) 2-1 (21-15, 19-21, 16-14), Prins/van Diepen (NED)-Månesköld/Bergholm (SWE) 1-2 (15-21, 21-19, 10-15), Davidova/Khmil (UKR)-Dalmazzo/Rastelli (ITA) 2-0 (21-15, 21-8), Zobrist/Stolz (SUI)-Morrison/Barbour (SCO) 2-0 (21-15, 21-7), Corah/Goodman (CAN)-Carro/Serrano (ESP) 2-1 (16-21, 21-17, 15-8), Karaliute/Andriukaityte (LTU)-Malmström/Rudberg (SWE) 1-2 (21-18, 22-24, 13-15), Lodej/Kielak (POL)-Vili/Tsenova (BUL) 2-0 (21-8, 21-11)

Secondo turno qualificazioni: Dave/Ashush (ISR)-Dvorníková/Pospisilova (CZE), Davidova/Khmil (UKR)-Månesköld/Bergholm (SWE) 2-0 (21-12, 21-14), Corah/Goodman (CAN)-Zobrist/Stolz (SUI) 1-2 (17-21, 21-17, 7-15), Lodej/Kielak (POL)-Malmström/Rudberg (SWE) 2-1 (21-12, 9-21, 15-13)

Semifinali gironi: Pool D: Paul/Bonne (MRI)-Florian/Munar (ESP), Cools/Vd Vonder (BEL)-Davidova/Khmil (UKR). Pool B: Ciezkowska/Lunio (POL)-Dvorníková/Pospisilova (CZE), Friedl/Trailovic (AUT)-3] Izuzquiza/Fernández da Silva (ESP). Pool C: Pinheiro/Castro (POR)-Slukova/Zolnercikova (CZE), Gruszczynska/Ola (POL)- Esarte Vergara. Pool A: Lodej/Kielak (POL)-Ēbere/Konstantinova (LAT), Zobrist/Stolz (SUI)il

WUHAN TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Bogáncs/Udvarhelyi (HUN)-Takken/Howat (AUS) 0-2 (13-21, 14-21), Savvin/Moiseiev (UKR)-Berzins/Bulgačs (LAT) 1-2 (18-21, 21-11, 8-15), Bublyk/Tymchenko (UKR)-Day/Katriel (ISR) 0-2 (18-21, 15-21), Danang/Yosi (INA)-Lyu/Zu (CHN) 2-0 (21-13, 21-17), Fiedler/Teege (GER)-Surin/Dunwinit (THA) 0-2 (15-21, 12-21), Jawo/Pa Alieu (GAM)-Salamu/Zhou (CHN) 1-2 (21-18, 17-21, 7-15), Abrams/Pickett (CAN)-Banlue/Kittituch (THA) 0-2 (16-21, 14-21), Dylan/KAI (JPN)-Fang Chuyao/Xue (CHN) 2-0 (21-14, 23-21)

Secondo turno qualificazioni: Berzins/Bulgačs (LAT)-Takken/Howat (AUS) 1-2 (23-25, 21-19, 11-15), Danang/Yosi (INA)-Day/Katriel (ISR) 1-2 (17-21, 21-15, 17-19), Salamu/Zhou (CHN)-Surin/Dunwinit (THA) 0-2 (17-21, 22-24), Dylan/Kai (JPN)-Banlue/Kittituch (THA) 2-1 (18-21, 21-15, 15-6)

Semifinali gironi: Pool D: Bintang/Sofyan (INA)-Surin/Dunwinit (THA), Li Zhuoxin/Liu (CHN)-Day/Katriel (ISR). Pool C: Hood/Potts (AUS)-Takken/Howat (AUS), Pedro/Henrique (BRA)-Zhou/Xu Zongqi (CHN). Pool B: Pithak/Poravid (THA)-Dylan/Kai (JPN), MacNeil/Russell (CAN)-Liu/Du Hongjun (CHN), Pool A: Takahashi/Ikeda (JPN)-Netitorn/Wachirawit (THA), Pearse/Burnett (AUS)-Luo/Yang Guang (CHN)

WUHAN TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Väärälä/Mämmi (FIN)-Josephine/Bernadetta Shella (INA) 0-2 (14-21, 14-21), Shigechika/Honda (JPN)-Fareura/Collette (FRA) 0-2 (19-21, 12-21), Chen Nan/Liu Yixin (CHN)-Fu Yufei/Wang Jiayi (CHN) 2-0 (21-16, 21-15)

Secondo turno qualificazioni: Josephine/Bernadetta Shella (INA)-Julhia/Marcela (BRA) 2-1 (21-18, 20-22, 15-13), Numwong/Veeradakittikarn (THA)-Fareura/Collette (FRA) 2-0 (21-18, 22-20), Udomchavee/Aritsara (THA)-Wang/Zhang (CHN) 0-2 (13-21, 21-23), Han Wenqin/Yu (CHN)-Chen Nan/Liu Yixin (CHN) 1-2 (21-15, 18-21, 11-15)

Semifinali gironi: Pool D: Matauatu/Lawac (VAN)-Jiang/Yuan Lvwen (CHN), Phillips/Alchin (AUS)-Numwong/Veeradakittikarn (THA). Pool C: Toko/Joe (VAN)-Patcharaporn/Samitta (THA), Aheidan/Dilinaer (CHN)-Wang/Zhang (CHN), Pool B: Rayner/Mears (AUS)-Darrhar/Mahassine (MAR), Yan/Zhou (CHN)-Chen Nan/Liu Yixin (CHN). Pool A: Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA)-Nur Atika/Desi (INA), Wang/Xing Jiayi (CHN)-Josephine/Bernadetta Shella (INA)