Beach volley, Trionfo per Krumins e Caminati al debutto nel Future di Madrid! Bianchin/Scampoli seconde a Pingtan

Due podi, una vittoria ed un secondo posto, impreziosiscono il weekend del beach volley tricolore, alla vigilia del primo torneo italiano della stagione, che si disputerà nel prossimo fine settimana a Cervia. Il romagnolo Marco Caminati e l’emiliano di origine ucraina Davis Krumins sbancano Madrid e trionfano nel loro primo torneo assieme, mentre Bianchin/Scampoli sfiorano il successo in Cina a Pingtan arrendendosi solo alle padrone di casa Bai/Wang al termine di un torneo che potrebbe aver restituito fiducia alla coppia italiana, dopo un avvio di stagione al di sotto delle attese.

Marco Caminati si conferma l’uomo delle prime e delle ultime volte. Vinse al debutto internazionale nel World Tour nel 2015 in coppia con Ranghieri a Lucerna, ottenne il suo secondo successo nel World Tour nell’ultimo torneo giocato in coppia con Enrico Rossi ad Alsmeer in Olanda nel 2018 e oggi ha ottenuto il suo terzo sigillo nel Future spagnolo al debutto di coppia con il modenese di origini ucraine Davis Krumins. Anche per Krumins, vero motore del Mutina Beach a Modena, si tratta di una prima volta in assoluto: debutto in coppia con Caminati e successo.

Gli azzurri hanno vinto una rocambolesca semifinale contro i francesi Chouikh/Altwies, battuti al tie break al termine di un match giocato in altalena dalle due coppie. La coppia transalpina ha vinto 21-12 un primo set a senso unico ma gli azzurri hanno subito voltato pagina dominando il secondo set 21-11. Nel terzo parziale si sono concentrate tutte le emozioni del match con gli azzurri che sono riusciti ad avere la meglio ai vantaggi: 17-15. In finale Caminati/Krumins hanno battuto 2-0 i danesi Møllgaard/Houmann, anche loro alla prima finale in carriera. La coppia italiana ha vinto piuttosto nettamente con un doppio 21-17 e proverà a concedere il bis sulla sabbia di casa nel prossimo weekend a Cervia.

A Pingtan invece non sono andate altrettanto bene in finale le cose per Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, che non sono riuscite ad avere la meglio sulle padrone di casa Bai/Wang, anche loro, come Caminati/Krumins, al successo al primo torneo giocato assieme. Nel primo set le azzurre non riescono a sfruttare qualche situazione favorevole e vengono sconfitte 24-22. Nel secondo set netto il dominio della coppia italiana che ha pareggiato il conto con un secco 21-15. Nel terzo set ancora grande equilibrio ed ancora vittoria in volata per le cinesi con il punteggio di 15-13.

MADRID TORNEO MASCHILE

Semifinali: Møllgaard/Houmann (DEN)-Rudol/Lejawa (POL) 2-1 (17-.21, 21-17, 15-12), Krumins/Caminati (ITA)-Chouikh/Altwies (FRA) 2-1 (12-21, 21-11, 17-15)

Finale 3. Posto: Rudol/Lejawa (POL)-Chouikh/Altwies (FRA) 2-1 (16-21, 21-16, 15-11)

Finale 1. Posto: Møllgaard/Houmann (DEN)-Krumins/Caminati (ITA) 0-2 (17-21, 17-21)

PINGTAN TORNEO MASCHILE

Finale 3. Posto: Pearse/Burnett (AUS)-Day/Katriel (ISR) 2-0 (21-12, 21-13)

Finale 1. Posto: MacNeil/Russell (CAN)-Pedro/Henrique (BRA) 1-2 (12-21, 21-13, 11-15)

PINGTAN TORNEO FEMMINILE

Finale 3. Posto: Matauatu/Lawac (VAN)-Julhia/Marcela (BRA) 0-2 (12-21, 18-21)

Finale 1. Posto: Bianchin/Scampoli (ITA)-Bai/Wang (CHN) 1-2 (22-24, 21-15, 13-15)