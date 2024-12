Skicross: Deromedis convincente nelle qualifiche in Coppa del Mondo. Bene Galli e Tomasoni

Un inizio promettente per Simone Deromedis. L’azzurro è stato uno dei grandi protagonisti della lunga giornata di qualificazioni valida per la prima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità skicross, in scena questa settimana sulle nevi di Val Thorens (Francia).

L’azzurro ha infatti chiuso al comando la prima qualifica, inizialmente pianificata ieri ma spostata nella mattinata odierna a causa del maltempo. Il Campione del Mondo in carica si è rivelato l’unico a scendere sotto la soglia del minuto e sei secondi, segnando nello specifico 1:05:98, dimostrandosi ingiocabile nei primi due settori e rallentando nel terzo. Al secondo posto si è invece piazzato il tedesco Florian Wilmsmann con uno scarto di +0.09 precedendo il canadese Kevin Drury, sul gradino più basso del podio con +0.55.

Un canovaccio pressoché identico a quanto successo nella seconda qualifica, dove il nativo di tento ha registrato il miglior parziale nei primi due segmenti, perdendo vistosamente anche questa volta nell’ultimo fermandosi al terzo posto con 1:06:22, cedendo il passo al gà citato Wilmsmann, stavolta leader in 1:06:03, e a Drury, secondo a +0.13.

Bene anche Federico Tomasoni, tredicesimo nella prima prova e ventiseiesimo nella seconda, mentre Domink Zuech e Yannick Gunsch si sono dovuti accontentare solo di un accesso, nello specifico per la prima gara, in virtù del ventiduesimo e del trentaduesimo posto conquistati (mentre nella qualifica due non sono andati oltre la trentacinquesima e la trentottesima piazza). Niente da fare invece per Edoardo Zorzi, trentacinquesimo e in quarantaduesimo.

Buon ritorno infine per Jole Galli, abile a raccogliere rispettivamente l’ottava e la quinta moneta, mandando segnali molto importanti in vista delle due competizioni. A dettare legge, ma non è certamente una sorpresa, è stata il fenomeno Sandra Naeslund che, in 1:109:29, ha regolato India Sherret (+0.06) e Fanny Smith (+0.63) in Q1, arginando poi nuovamente Sherret (+0.09) e Marielle Thompson (+0.94) in Q2.

Domani, giovedì 12 dicembre, si svolgerà gara-1 a partire dalle ore 14:00.